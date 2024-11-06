Ortaseki Ormanları'na İçme Suyu Hattı Çekildi - Son Dakika
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Yerel

Ortaseki Ormanları'na İçme Suyu Hattı Çekildi

Ortaseki Ormanları\'na İçme Suyu Hattı Çekildi

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Ortaseki Ormanları'na içme suyu hattı çekildiğini duyurarak, bölgenin turistik cazibesini artıracak projelere devam ettiklerini açıkladı.

06.11.2024 09:45  Güncelleme: 09:48
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Erciyes Dağı eteklerinde doğal güzellikleriyle dikkat çeken Ortaseki Ormanları'na içme suyu hattı çekildiğini duyurdu.

Başkan Özdoğan, konuyla ilgili "Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri haline gelen Ortaseki Ormanları'nda altyapı çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor" dedi.

"Ortaseki Ormanları dört mevsim cazibesini koruyor"

Başkan Özdoğan, dört mevsim farklı güzellikler sunan Ortaseki Ormanları'nın doğa yürüyüşü, kamp ve fotoğrafçılık için ideal bir alan olduğunu belirtti. Başkan Özdoğan, "Ortaseki; gerek sonbahar, gerekse yaz aylarında bambaşka bir doğa deneyimi sunuyor. Hacılar Belediyesi olarak bu eşsiz güzelliğin cazibesini artırmak için çeşitli projeler yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ortaseki Ormanları'nın yeni projeler ile bölgenin turistik çekim merkezi haline geleceğini söyleyen Başkan Özdoğan, "Ortaseki Karavan Kamp Alanı ve Kilitli Parke Yolu projelerimizle, doğa ve kamp tutkunlarına bir dizi yeni fırsat sunmayı amaçlıyoruz. Hem doğaseverler hem de kampçılar için Ortaseki'nin cazibesini artıracak adımlar atıyoruz" diye konuştu.

KASKİ'den 1.2 kilometrelik içme suyu hattı desteği

Ortaseki Ormanları'na gelen ziyaretçiler ve bölgede hayvancılık yapan vatandaşlar için yürütülen altyapı çalışmaları değinen Başkan Özdoğan, "KASKİ tarafından 1200 metrelik bir içme suyu hattı çekiliyor. Bu çalışma sayesinde alana içme suyu ulaştırmış olacağız. KASKİ Genel Müdürlüğü'ne ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Özdoğan, Ortaseki Ormanları'nın Kayseri ve Türkiye için önemli bir doğal alan olduğunu vurgulayarak, "Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken bu doğa harikasını herkesin görmesini tavsiye ediyorum" ifadeleriyle sözlerini tamamladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ortaseki Ormanları'na İçme Suyu Hattı Çekildi - Son Dakika

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