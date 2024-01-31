Örümcek Adam Kostümlü Genç, Yalova\'da 17. Durağını Gerçekleştirdi

Örümcek adam kostümüyle 81 ili gezme hayalini gerçekleştirmek için yollara düşen 27 yaşındaki Ayaz Koç'un 17'nci durağı Yalova oldu.
6 Şubat 2023'de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede çocuklara örümcek adam kostümüyle ücretsiz animasyon gösterileri yaparak herkesin yüreğini ısıtan İzmirli genç Ayaz Koç, 81 ile gezme hayaliyle başladığı yolculuğunda 17'nci durağı Yalova oldu. Yalova'da vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanan örümcek adam, daha sonra kentteki tarihi yerlerini gezerken Yalova lezzetlerini de tatma imkanı buldu.
Koç, yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş depreminde çocuklara gönüllü olarak 5 bölgede kaldığını belirterek, " Hatay, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır. Burada bana konteyner verdiler. Annesini, babasını kaybeden çocuklara programlar, oyunla hazırlayıp gezdirdim, şefkat verdim, eğlendirdim. Ondan sonra asker, polis abilere yemek yaptım. 81 şehri gezmek gibi bir hayalim vardı. Başladım, bir aydır yoldayım. 17. durak şimdi Yalova'dayım. Herkese örnek olsun diye hayallerimi yapıyorum. Bu da insanların hayallerinde korkuları var. Bunları yensinler diye, annem babam gurur duysun diye. Annem tiroit kanseri hastası. Anne gurur duy. Oğlun bütün Türkiye'ye umut vermeye devam ediyor. Hayallerini yapamayan insanların, nefesi, umudu. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum, arkadaşlar hayallerinizden vazgeçmeyin, sonuna kadar gidin. Başarı elbet siz bulur diyorum" dedi. - YALOVA
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