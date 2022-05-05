OSB yönetiminin çalışmalarıyla GES'lerin önü açılıyor - Son Dakika
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OSB yönetiminin çalışmalarıyla GES'lerin önü açılıyor

05.05.2022 11:58
OSB yönetiminin çalışmalarıyla GES'lerin önü açılıyor

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu'nun yapmış olduğu girişimler sonucu Türkiye Elektrik İletim Şirketi (TEİAŞ) tarafından bölgenin ihtiyaç duyduğu kapasite artırımının gerçekleştirilmesine karar verildi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu'nun yapmış olduğu girişimler sonucu Türkiye Elektrik İletim Şirketi (TEİAŞ) tarafından bölgenin ihtiyaç duyduğu kapasite artırımının gerçekleştirilmesine karar verildi. Teknik çalışmaların tamamlanmasından sonra OSB içerisinde yapılacak olan kapasite artırımı, yeni Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımı yapmak isteyen sanayicilerin taleplerine olumlu yanıt verilmesini mümkün kılacak.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, hükümet ile kamu kurum ve kuruluşları nezdinde yapmış olduğu çalışmalardan birisinde daha sonuç aldı. OSB Yönetim Kurulu Üyeleri, sanayicilerin ihtiyaç duyduğu konularda dosyalar hazırlamış ve Ankara'ya giderek bu dosyalarla ilgili görüşmeler yapmıştı. Dile getirilen konular arasında bulunan yılda 3000 metreküpün altında doğal gaz tüketen sanayicilere indirim sağlanması konulu talebin gerçekleşmesinin ardından TEİAŞ'ın kapasite artırımı yapmasıyla ilgili talepte de olumlu sonuç alındı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde TEİAŞ'ın 320 megavat GES kapasitesi olması nedeniyle sanayicilerin GES yatırımıyla ilgili taleplerine olumlu yanıt verilemiyordu. Kapasite artırımı talebinden sonuç alınmasıyla birlikte bu taleplere olumlu yanıt verilmesi mümkün hale gelecek. TEİAŞ'ın bölgedeki kapasite artırımıyla ilgili teknik çalışmalar başladı. - KAYSERİ

OSB yönetiminin çalışmalarıyla GES'lerin önü açılıyor
OSB yönetiminin çalışmalarıyla GES'lerin önü açılıyor

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Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri, OSB, Ges, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel OSB yönetiminin çalışmalarıyla GES'lerin önü açılıyor - Son Dakika


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