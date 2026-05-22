Öyküye Esin Kaynağı Olan Sera İşçisi, Ödülü Yazarla Birlikte Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Öyküye Esin Kaynağı Olan Sera İşçisi, Ödülü Yazarla Birlikte Aldı

22.05.2026 20:48  Güncelleme: 21:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Toroslar Belediyesi'nin düzenlediği Osman Şahin Öykü Ödülleri'nde birinciliği 'Buğu' adlı öyküsüyle Tarık İsmet Alkan kazandı. Alkan, öyküsüne ilham olan sera işçisi Dudu Tığlı ile ödülü birlikte aldı.

(MERSİN) - Türk edebiyatının en önemli toplumcu-gerçekçi yazarlarından Osman Şahin adına Mersin Toroslar Belediyesince düzenlenen öykü ödülünde birinciliği "Buğu" adlı öyküsüyle Tarık İsmet Alkan aldı. Alkan'ın öyküde hayatını anlattığı sera işçisi Dudu Tığlı, ödül töreninde yazarla birlikte sahneye çıktı.

Toroslar Belediyesinin, toplumcu-gerçekçi öykü yazarı ve senarist Osman Şahin adına düzenlediği Osman Şahin Öykü Ödülleri sahiplerini buldu.

Türkiye'den ve yurt dışından toplam 503 eserin katıldığı yarışmada birincilik ödülünü "Buğu" adlı öyküsüyle Tarık İsmet Alkan kazanırken, ikinci Hidayet Boyacıoğlu "Yabancılarla Türkçe Yolculuğum" adlı eseriyle, üçüncü ise "Dereköylü Handan" adlı öyküsüyle İlhan Günay oldu. Ayrıca 10 eser mansiyon ödülüne layık görüldü.

Yunus Emre Kültür Merkezinde düzenlenen ödül töreninde konuşan Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, "2024 Mart'ında demiştik ki 1 Nisan'dan itibaren Toroslar'da yeni bir takvim işliyor, yeni bir saat çalışıyor.  İşte Osman Şahin Öykü Ödülü de bu yeni anlayışın ürünlerinden biridir" dedi.

EDEBİYAT VE SİNEMA BİR ARAYA GELDİ

Ödül törenine katılan sinema tarihçisi ve yazar Burçak Evren, Osman Şahin'in Türk sinemasına katkıları üzerine bir konuşma yaptı.

Roman ve öykü yazarı, seçici kurul sözcüsü Turan Ali Çağlar ise değerlendirme süreci hakkında bilgi vererek Osman Şahin'in Türk edebiyatındaki yerinin önemine dikkat çekti.

İŞÇİ DUDU ÖDÜL SAHNESİNDE

Konuşmaların ardından dereceye giren yarışmacılara plaket ve ödülleri takdim edildi. Yarışmanın birincisi Tarık İsmet Alkan'a ödülünü Başkan Abdurrahman Yıldız verdi. Alkan, öyküsüne esin kaynağı olan sera işçisi Dudu Tığlı'yı da sahneye davet ederek ödülü birlikte aldı.

Tarık İsmet Alkan, "Osman Şahin Öykü Ödülünde "Buğu" adlı öyküm ödüle değer görüldü. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu öyküdeki baş karakter  Dudu kurgu değil. Yaşamın içinden vefakar, cefakar bir Yörük kadını. Öykümüzün ödülleri 4 Mayıs'ta açıklanmıştı. Buğu öyküsü de aslında bir 1 Mayıs öyküsü. Yani emektar, vefakar, cefakar Türk kadının özellikle Yörük kadının öyküsü. İki kadından söz ediyorum öyküde. Eşe Nine dağlarda özgür bir Yörük kadını. Kök boyalarla, kilimlerle iç içe geçmiş bir emeği var. Onun torunu Dudu ise tam tersine o sıcak, puslu, buğulu seranın içinde emektar bir Türk kadını. Öykümde de sürekli Dudu ninesini hatırlıyor. Çünkü onunla dağlarda, yaylalarda büyümüş. Şimdiyse kendisi seralarda yarı saydam bir hapishanenin içinde günleri geçiyor. İlk öyküyü yazdığım zaman Dudu abla ile paylaşmıştım. Birinci olduğumuzun müjdesini verdiğimde de kendisini davet ettim. Antalya Finike'den işyerinden izin alarak geldi" dedi.

"AİLEM ÇOBANDI. BEN SERADA 55 DERECEDE ÇALIŞIYORUM"

Sera işçisi Dudu Tığlı da "Tarık Hocam öyküyü yazdıktan sonra bana attı. Bir gün içinde yaşadıklarımı hissettim. Yazdıkları doğruydu. Sessizliğimi dile getirdi. Ninem çobancı, ailem çobandı. Ben serada çalışıyorum. Öyküde yer almak çok güzel bir duygu. Benim hayatımın bir kısmını fazlasıyla anlattı Tarık Hoca. Serada çalışmak çok zor. Sıcakta 55 dereceyi görüyoruz. Kolay değil bizim işimiz" ifadelerini kullandı.

Yarışmada ikinci olan Hidayet Boyacıoğlu'na ödülünü Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit sundu.

Yarışmanın üçüncüsü İlhan Günay ise büyük bir duyarlılık örneği göstererek kazandığı ödülü Toroslar Belediyesi okuma salonlarına kitap bağışı olarak bıraktı.

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Edebiyat, Kültür, Sanat, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Öyküye Esin Kaynağı Olan Sera İşçisi, Ödülü Yazarla Birlikte Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suudi Arabistan Pro Lig’de şampiyon Al Nassr Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyon Al Nassr
Trump, Polonya’ya 5 bin asker gönderiyor Trump, Polonya'ya 5 bin asker gönderiyor
İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı
4 bakanlık ile bazı kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı 4 bakanlık ile bazı kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
Özel, CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa seslendi: Hiçbir yere gitmiyorum Özel, CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa seslendi: Hiçbir yere gitmiyorum
Bahçeli’den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir
Traktör devrildi: 15 yaşında genç hayatını kaybetti Traktör devrildi: 15 yaşında genç hayatını kaybetti

20:43
Canlı anlatım: Finalde ilk gol geldi
Canlı anlatım: Finalde ilk gol geldi
20:08
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim
20:05
Fenerbahçe’ye Becao’dan dev bonservis
Fenerbahçe'ye Becao'dan dev bonservis
20:04
YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için “Genel Başkan“ ifadesini kullandı
YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için "Genel Başkan" ifadesini kullandı
19:36
YSK, CHP’nin “mutlak butlan“ itirazını reddetti
YSK, CHP'nin "mutlak butlan" itirazını reddetti
19:25
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına “CHP Genel Başkanı“ unvanını yazdı
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına "CHP Genel Başkanı" unvanını yazdı
18:24
Mutlak butlan kararına en sert tepki Dervişoğlu’ndan geldi
Mutlak butlan kararına en sert tepki Dervişoğlu'ndan geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 21:27:45. #7.13#
SON DAKİKA: Öyküye Esin Kaynağı Olan Sera İşçisi, Ödülü Yazarla Birlikte Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.