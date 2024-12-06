Osman Usta: 60 Yıldır Sıcak Demir Ustalığı Yapıyor - Son Dakika
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Osman Usta: 60 Yıldır Sıcak Demir Ustalığı Yapıyor

Osman Usta: 60 Yıldır Sıcak Demir Ustalığı Yapıyor

Osman Sivrikaya, 6 yaşında başladığı mesleği teknolojiye rağmen geleneksel yöntemlerle sürdürüyor.

06.12.2024 11:04
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Afyonkarahisar'da 6 yaşında başladığı sıcak demir ustalığı işini 60 yıldır sürdüren Osman Sivrikaya, mesleği gelişen teknolojiye rağmen geleneksel yöntemlerle ayakta tutmaya çalışarak, tamamen el emeğiyle balta, keski, murç, bıçak, orak ve çapa gibi tarım aletleri üretiyor.

Yeni Sanayi Sitesindeki iş yerinde sıcak demir ustalığı yapan 66 yaşındaki Osman usta, 6 yaşında babasının yanında çıraklığına başladığı mesleği 60 yıldır devam ettiriyor. Sivrikaya, babasından öğrendiği usulle kömür ocağında ısıttığı demiri örs üzerinde döverek balta, keski, murç, bıçak, orak ve çapa gibi tarım aletleri üretiyor.

Üç çocuk ve 6 torun sahibi Sivrikaya, mesleğe başladığı yıllarda yüzlerce demirci ustasının olduğunu ve gözde meslekler arasında olduğu için demircilere yoğun talep olduğunu söyledi. Mesleğinin oldukça zor ve zahmetli olduğunu ve günümüzde çırak bulunmadığını dile getiren Sivrikaya, "30 yıldır usta olarak bu mesleği devam ettirmeye çalışıyorum. Baba mesleği olduğu için babamın yanında 6 yaşında çırak olarak bu meslekle tanıştım. O dönemlerde çok fazla demirci ustası vardı. Şuan 3-4 kişi kaldı kalmadı. Sıcak demircilik ustalığını bitiyor artık. Ziraat aletleri yapan demirci arkadaşlarımız hala devam ettiriyor. Eskiden el sanatlarına çok önem verilirdi. Tarım aletlerinin bir çoğu demircinin elinden çıkardı. Köylerde de hayvanlara nal çakmak için gidiyorduk. Eskiden tarlalar öküzler ile sürülürdü onların pullukları bizlerden çıkardı. Traktörler çıkınca bizim işler de çok azaldı" dedi.

"İki oğlum var, çırak yetişmediği için meslek bitiyor"

Günümüzde sıcak demircilik ustalığının halen ayakta durmaya çalıştığını belirten Sivrikaya, mesleğe ilgi olmadığından çırak yetişmediği için bitmeye yüz tutmuş meslekler arasına sıcak demir ustalığının da girdiğini belirtti. İki oğlunun da başka mesleklerde çalıştığını ifade eden Sivrikaya şunları söyledi:

"Şu an esnafımızın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum. Keski yapıyorum. Murç yapıyorum. İki oğlum var ama sadece bu mesleği ben sürdürmeye çalışıyorum. Sanayide şuan 3-4 demirci kalmadı. Sıcak demirciliğin geçerliliği hiçbir zaman bitmez küçük tarım aletleri olduğu sürece devam eder ancak biz ustalığın son nesilleriyiz yetişen çırak olmuyor." - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Yerel, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osman Usta: 60 Yıldır Sıcak Demir Ustalığı Yapıyor - Son Dakika

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