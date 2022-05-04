Osmancık öğretmenevi baştan aşağı yenilenecek - Son Dakika
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Osmancık öğretmenevi baştan aşağı yenilenecek

04.05.2022 17:01
Osmancık öğretmenevi baştan aşağı yenilenecek

AK Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Osmancık Öğretmenevinin baştan aşağı yenilenmesi için gerekli olan ödeneğin tahsis edildiğini bildirdi.

AK Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Osmancık Öğretmenevinin baştan aşağı yenilenmesi için gerekli olan ödeneğin tahsis edildiğini bildirdi.

Güney Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde hizmet veren Osmancık Öğretmenevinin yenilenmesi için gerekli olan ödeneğin tahsisi edildiğini belirten Milletvekili Oğuzhan Kaya, "Osmancık öğretmenevinin baştan aşağı yenilenmesi, modernizasyonu ve tefrişatı için 6,5 milyon Türk lirası ödenek tahsis edildi. Öğretmenevimiz, her şeyi ile harika olacak. Bu da öğretmenlerimize, hemşehrilerimize bayram hediyemiz olsun" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Osmancık öğretmenevi baştan aşağı yenilenecek
Osmancık öğretmenevi baştan aşağı yenilenecek
Osmancık öğretmenevi baştan aşağı yenilenecek

YORUMLAR
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Oğuzhan Kaya, Milletvekili, Osmancık, Çorum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Osmancık öğretmenevi baştan aşağı yenilenecek - Son Dakika


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