Osmancık'ta motosikletlilerden 19 Mayıs konvoyu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Osmancık'ta motosikletlilerden 19 Mayıs konvoyu

Osmancık\'ta motosikletlilerden 19 Mayıs konvoyu
20.05.2026 00:28  Güncelleme: 00:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Osmancık ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında motosiklet tutkunları Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla konvoy düzenledi. Tarihi Koyunbaba Köprüsü'nden geçen konvoy, Kent Meydanı'nda Atatürk büstüne karanfil bıraktı. Etkinlikte 2 yıldır motosiklet kullanan ilkokul öğrencisi Uras Uysaler de yer aldı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla motosikletliler tarafından konvoy düzenlendi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir araya gelen motosiklet tutkunları, araçlarını Türk bayraklarıyla süsledi. Klakson sesleri eşliğinde hareket eden konvoy, tarihi Koyunbaba Köprüsü üzerinden geçerek Kent Meydanı'na ulaştı. Motosikletliler, burada Atatürk büstüne karanfil bıraktı.

Etkinlikte ilkokul 3. sınıf öğrencisi Uras Uysaler de motosikletiyle yer aldı. Yaklaşık 2 yıldır motosiklet kullandığını söyleyen Uysaler, kısa sürüşüyle çevredeki vatandaşlardan alkış aldı.

İlçede motosiklete olan ilginin arttığını belirten Hakan Akça, "Kulübümüzü birkaç arkadaşımızla birlikte kurduk. Şimdilik yelekli üyeler olarak başladık ancak ilerleyen süreçte resmileşeceğiz. Bu etkinliği de Osmancık Belediyesi ile ortaklaşa gerçekleştirdik" dedi.

Mustafa Duman ise motosiklet kullanımında güvenli sürüşün önemine dikkat çekerek, "İnsanların daha bilinçli motosiklet kullanmasını ve koruyucu ekipmanlarını doğru şekilde kullanmalarını anlatmak istiyoruz" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmancık'ta motosikletlilerden 19 Mayıs konvoyu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şifalı su 5 yıl sonra akmaya başladı Şifalı su 5 yıl sonra akmaya başladı
Nevşehir’de 10 yıl önce öldürülen Teryaki çiftinin cinayeti aydınlatıldı torun tutuklandı Nevşehir'de 10 yıl önce öldürülen Teryaki çiftinin cinayeti aydınlatıldı; torun tutuklandı
Trump saldırıyı erteledi, İran’dan peş peşe açıklama geldi Trump saldırıyı erteledi, İran’dan peş peşe açıklama geldi
Düzgün Baba Ziyaretgahı’ndaki tahribata ilişkin 3 kişi tutuklandı Düzgün Baba Ziyaretgahı'ndaki tahribata ilişkin 3 kişi tutuklandı
Beyoğlu’nda alkollü sürücü önce taksiye çarptı, ardından binanın merdiven boşluğuna düştü Beyoğlu'nda alkollü sürücü önce taksiye çarptı, ardından binanın merdiven boşluğuna düştü
Son 1 adım Arsenal, tam 22 yıl sonra şampiyonluğa koşuyor Son 1 adım! Arsenal, tam 22 yıl sonra şampiyonluğa koşuyor

23:28
22 yılık hasret sona erdi Arsenal Premier Lig şampiyonu
22 yılık hasret sona erdi! Arsenal Premier Lig şampiyonu
23:03
İsrail, Sumud’daki tüm aktivistleri alıkoydu
İsrail, Sumud'daki tüm aktivistleri alıkoydu
22:36
ABD’de 15 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ait görüntüler ortaya çıktı
ABD'de 15 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ait görüntüler ortaya çıktı
20:24
Mahkeme Başkanı’nı tehdit eden 7 sanığa 27.5 yıla kadar hapis istemi
Mahkeme Başkanı'nı tehdit eden 7 sanığa 27.5 yıla kadar hapis istemi
20:21
BM zirvesinde skandal Haluk Levent İsrail’i eleştirirken, canlı yayın kesildi
BM zirvesinde skandal! Haluk Levent İsrail'i eleştirirken, canlı yayın kesildi
19:34
Mide bulandıran olay Küçük kızı, tacizden “Anne“ feryadı kurtardı
Mide bulandıran olay! Küçük kızı, tacizden "Anne" feryadı kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 01:03:41. #7.12#
SON DAKİKA: Osmancık'ta motosikletlilerden 19 Mayıs konvoyu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.