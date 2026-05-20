Osmancık\'ta motosikletlilerden 19 Mayıs konvoyu

Çorum'un Osmancık ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla motosikletliler tarafından konvoy düzenlendi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir araya gelen motosiklet tutkunları, araçlarını Türk bayraklarıyla süsledi. Klakson sesleri eşliğinde hareket eden konvoy, tarihi Koyunbaba Köprüsü üzerinden geçerek Kent Meydanı'na ulaştı. Motosikletliler, burada Atatürk büstüne karanfil bıraktı.

Etkinlikte ilkokul 3. sınıf öğrencisi Uras Uysaler de motosikletiyle yer aldı. Yaklaşık 2 yıldır motosiklet kullandığını söyleyen Uysaler, kısa sürüşüyle çevredeki vatandaşlardan alkış aldı.

İlçede motosiklete olan ilginin arttığını belirten Hakan Akça, "Kulübümüzü birkaç arkadaşımızla birlikte kurduk. Şimdilik yelekli üyeler olarak başladık ancak ilerleyen süreçte resmileşeceğiz. Bu etkinliği de Osmancık Belediyesi ile ortaklaşa gerçekleştirdik" dedi.

Mustafa Duman ise motosiklet kullanımında güvenli sürüşün önemine dikkat çekerek, "İnsanların daha bilinçli motosiklet kullanmasını ve koruyucu ekipmanlarını doğru şekilde kullanmalarını anlatmak istiyoruz" diye konuştu. - ÇORUM