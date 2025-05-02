Osmaneli, Basın Mensuplarını Ağırladı

Bilecik'in Osmaneli ilçesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın himayelerinde, ulusal düzeyde yayın yapan gazeteciler, köşe yazarları ve influencer'lardan oluşan heyeti ağırladı.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun'un ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, ilçenin tarihi ve kültürel değerleri tanıtıldı. Heyet, Aya Yorgi Kilisesi, Rüstem Paşa Camii, Osmaneli Konakları ve Kadın Girişimciler Kooperatifi'ni ziyaret ederek Osmaneli'nin tarihi dokusunu yerinde gözlemleme fırsatı buldu. Aynı zamanda, ilçeye özgü coğrafi işaretli ürünler de misafirlere tanıtıldı.

Başkan Torun, yaptığı açıklamada, "Tarihi ve kültürel mirasımızı tanıtmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu ziyaret, Osmaneli'nin zengin geçmişini daha geniş kitlelere ulaştırma açısından büyük önem taşıyor. Misafirlerimiz, ilçemizin kültürel değerlerini yakından tanıma fırsatı bulurken, Osmaneli'nin turizm potansiyelini de yerinde gözlemledi. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK