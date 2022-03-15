Osmaneli Belediyesi Çocuk Kulübü ve Kreş binasında sona gelindi - Son Dakika
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Osmaneli Belediyesi Çocuk Kulübü ve Kreş binasında sona gelindi

15.03.2022 12:07
Osmaneli Belediyesi Çocuk Kulübü ve Kreş binasında sona gelindi

Bilecik'in Osmaneli İlçesinde Belediye tarafından yapımına başlanılan Çocuk Kulübü ve Kreş binasında sona gelindi.

Bilecik'in Osmaneli İlçesinde Belediye tarafından yapımına başlanılan Çocuk Kulübü ve Kreş binasında sona gelindi.

400 öğrenci kapasiteli bina, açılış için gün sayılıyor. Çocuk Kulübü ve Kreş binası hakkında bilgi veren Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Osmaneli'nde çalışan kadınlar için büyük ihtiyaç olan kalite ve güvenilir çocuklarını emanet edebilecekleri çocuk kulübümüzü ve kreşimizi hızla tamamlıyoruz. Bu yıl içinde hizmete girecek sosyal projemiz için Ticaret Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve şirketlerimizin, halkımızın desteğini alıyoruz. Tamamlandığında projemiz bölgemizde örnek olacak. Osmaneli Belediyesi her projesinde mükemmeli yakalarken, tüm yerel yönetimlere örnek olacak projeleri uygulamaya devam ediyor. Tek vardiyada 200 öğrencisi olacak çocuk kulübümüz ve kreşimiz ikinci vardiya ile bu sayıyı 300-400 öğrenci kapasitesine çıkaracak" dedi. - BİLECİK

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Münür Şahin, Osmaneli, Bilecik, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Osmaneli Belediyesi Çocuk Kulübü ve Kreş binasında sona gelindi - Son Dakika


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