Osmaneli Belediyesi Kış Aylarında Öğrencilere Sıcak Çorba İkram Ediyor

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Bilecik'in Osmaneli İlçesinde Belediye Başkanlığı kış aylarında öğrencilere ve vatandaşlara sıcak çorba ikramı yaparak, onları soğuk havalarda yalnız bırakmıyor.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, 'Kış aylarında öğrencilerimiz üşümesin' sloganıyla hayata geçirdiği projelerle, öğrencilerin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. İlçenin çeşitli noktalarında ve okullarda sabahın erken saatlerinde soğuk kış aylarında erken saatlerde okula giden üniversite, lise, ortaokul ve ilkokul öğrencilerine Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun koordinesinde belediye personeli tarafından sıcak çorbalar ikram ediliyor.

"Sabah saatleri içerisinde dağıtılan çorbalar hem öğrencilerin yüzünü güldürdü hem de içini ısıttı" diyen Belediye Başkanı Bekir Torun "Sabah saatlerinde soğuk bir havada okullarına yetişmek için koşuşturan öğrencilerimize sıcak çorba ikram ediyoruz. Yaptığımız etkinliklerle gençlerimizin derslerine daha iyi hazırlanmalarını sağlamak amacındayız. Öğrencilerimizin rahat ve sağlıklı bir biçimde eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için elimizden gelen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Çorbalar bizden başarı sizden" dedi. - BİLECİK