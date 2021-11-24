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Osmaneli'de 24 Kasım öğretmenler günü kutlandı - Son Dakika

Osmaneli'de 24 Kasım öğretmenler günü kutlandı

24.11.2021 17:39
Osmaneli'de 24 Kasım öğretmenler günü kutlandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen programla kutlandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen programla kutlandı.

Program ilk olarak, Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, okul müdürleri ve ilçede görev yapan öğretmenlerin katılımı ile Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Döş ve öğretmenler Kaymakam Yüksel Ünal'ı 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla makamında ziyaret ettiler. Ziyarette Öğretmenler Günü'nü kutlayan kKaymakam Ünal "Ülkemizin fikir, kültür, sanat, bilim, siyaset alanında öne çıkan bütün değerlerinde öğretmenlerimizin izleri vardır. Nasıl ki Osman Gaziyi Şeyh Edebali, Fatih'i Akşemsedd'in yetiştirmiş ve çağ açıp çağ kapatmalarına vesile olmuşsa, yeryüzünün bütün mazlumlarına umut olacak bir neslin yetişmesine de sizler vesile olacaksınız. Öğretmenlik, insanlık tarihinin en anlamlı ve ölümsüz mesleğidir. Ürünü insan olan ve başlı başına bir amaç olmaktan öte, bizleri yüce gayemize ulaştıran bir vasıtadır. dünya hayatının en kazançlı yatırım insana yapılan yatırımdır. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, emekli ve halen görevde olan öğretmenlerimize huzurlu bir yaşam dilerken görevleri başında şehit düşen öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

24 Kasım öğretmenler günü programı Osmaneli Belediyesi Göksu düğün salonunda devam edildi. Buradaki programa, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, Jandarma komutanı Üsteğmen Öcal Ersoy, Döş, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, emekliye ayrılan ve çalışan öğretmenler katıldı.

Konuşmanın ardından emekli öğretmen ve başarılı öğretmenlere ödülleri Kaymakam Ünal tarafından verildi. - BİLECİK

Osmaneli'de 24 Kasım öğretmenler günü kutlandı
Osmaneli'de 24 Kasım öğretmenler günü kutlandı
Osmaneli'de 24 Kasım öğretmenler günü kutlandı
Osmaneli'de 24 Kasım öğretmenler günü kutlandı
Osmaneli'de 24 Kasım öğretmenler günü kutlandı
Osmaneli'de 24 Kasım öğretmenler günü kutlandı
Osmaneli'de 24 Kasım öğretmenler günü kutlandı

Öğretmenler Günü, Osmaneli, Hisarcık, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Osmaneli'de 24 Kasım öğretmenler günü kutlandı - Son Dakika


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