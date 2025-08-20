Osmaneli'de Cadde Düzenleme Çalışmaları Başladı - Son Dakika
Osmaneli'de Cadde Düzenleme Çalışmaları Başladı

Osmaneli'de Cadde Düzenleme Çalışmaları Başladı
20.08.2025 10:42  Güncelleme: 10:44
Osmaneli Belediyesi, şehir merkezindeki Ankara ve İstanbul caddelerinin orta refüj düzenleme çalışmalarına başladı. Ekipler, yaya güvenliğini artırmak ve trafik kazalarını önlemek amacıyla tel çit uygulaması yaparken, refüjlerde peyzaj düzenlemeleri gerçekleştiriyor.

Osmaneli Belediyesi, şehir merkezindeki önemli arterlerden olan Ankara ve İstanbul caddelerinin orta refüj düzenleme çalışmalarına başladı.

Belediye Başkanı Bekir Torun'un öncülüğünde yürütülen bu çalışmalarla hem şehir estetiği güçlendiriliyor hem de yaya güvenliği artırılıyor. Belediye ekipleri, yayaların yalnızca yaya geçitlerini kullanmalarını sağlamak ve kazaların önüne geçmek amacıyla refüjlere tel çit uygulaması yapıyor. Bu sayede, kontrolsüz geçişlerin önüne geçilerek trafik güvenliği üst düzeye çıkarılacak. Öte yandan, refüjlerdeki kuru çim alanlar da yerini dekoratif taşlarla yapılan peyzaj düzenlemelerine bırakıyor. Bu uygulama ile caddelere daha modern ve estetik bir görünüm kazandırılması hedefleniyor.

Belediye Başkanı Bekir Torun, "Hem güvenliğimizi artıracak hem de şehrimize yeni bir görsellik katacak bu düzenlemeleri kısa süre içinde tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Osmaneli'de Cadde Düzenleme Çalışmaları Başladı

10:09
Osmaneli'de Cadde Düzenleme Çalışmaları Başladı
