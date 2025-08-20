Osmaneli\'de Cadde Düzenleme Çalışmaları Başladı

Osmaneli Belediyesi, şehir merkezindeki önemli arterlerden olan Ankara ve İstanbul caddelerinin orta refüj düzenleme çalışmalarına başladı.

Belediye Başkanı Bekir Torun'un öncülüğünde yürütülen bu çalışmalarla hem şehir estetiği güçlendiriliyor hem de yaya güvenliği artırılıyor. Belediye ekipleri, yayaların yalnızca yaya geçitlerini kullanmalarını sağlamak ve kazaların önüne geçmek amacıyla refüjlere tel çit uygulaması yapıyor. Bu sayede, kontrolsüz geçişlerin önüne geçilerek trafik güvenliği üst düzeye çıkarılacak. Öte yandan, refüjlerdeki kuru çim alanlar da yerini dekoratif taşlarla yapılan peyzaj düzenlemelerine bırakıyor. Bu uygulama ile caddelere daha modern ve estetik bir görünüm kazandırılması hedefleniyor.

Belediye Başkanı Bekir Torun, "Hem güvenliğimizi artıracak hem de şehrimize yeni bir görsellik katacak bu düzenlemeleri kısa süre içinde tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız" dedi. - BİLECİK