Osmaneli\'de Fiyat Etiketi Denetimleri Başladı

Osmaneli Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki kasap ve manavlarda fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi.

Denetimlerde işletmelerin fiyat etiketi kurallarına uygunluğu incelenirken, eksik veya hatalı etiket kullanan esnaflara gerekli uyarılar yapıldı. Tüketici haklarını korumak ve şeffaf fiyatlandırmayı sağlamak amacıyla yapılan bu denetimlerin, belirli periyotlarla devam edeceği bildirildi. Belediye yetkilileri, hem esnafların hem de vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kurallara uyulmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. - BİLECİK