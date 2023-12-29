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Osmaneli'de Şehitler İçin Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Mevlit Okutuldu - Son Dakika
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Osmaneli'de Şehitler İçin Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Mevlit Okutuldu

Osmaneli Kaymakamlığı ve Osmaneli Belediyesi, Pençe-Kilit Hareket bölgesinde şehit düşen 12 asker için Rüstem Paşa Camii'de Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okuttu. İlçe Müftülüğünde görevli imam hatipler ve Kur'an kursu öğrencileri tarafından şehitler için Hatm-ı Şerif ve Mevlid-i Şerif okundu. Duaların ardından katılımcılara helva dağıtıldı.

Osmaneli\'de Şehitler İçin Kur\'an-ı Kerim Tilaveti ve Mevlit Okutuldu
29.12.2023 - 12:48,
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Osmaneli Kaymakamlığı ve Osmaneli Belediyesi, Pençe-Kilit Hareket bölgesinde hain saldırıda şehit düşen 12 asker için Rüstem Paşa Camii'de Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okuttu.

İlçe Müftülüğünde görevli 20 imam hatipler ve 10 Kur'an kursu öğrencisi, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşen Mehmetçikler için Hatm-ı Şerif ve Mevlid-i Şerif okundu, İlçe Müftüsü Recep Işıldar tarafından tüm şehitlerin ruhuna ithafen dualar edildi. Programının ardından katılımcılara helva dağıtıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Osmaneli'de Şehitler İçin Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Mevlit Okutuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaneli'de Şehitler İçin Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Mevlit Okutuldu - Son Dakika
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