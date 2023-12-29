Osmaneli\'de Şehitler İçin Kur\'an-ı Kerim Tilaveti ve Mevlit Okutuldu

Osmaneli Kaymakamlığı ve Osmaneli Belediyesi, Pençe-Kilit Hareket bölgesinde hain saldırıda şehit düşen 12 asker için Rüstem Paşa Camii'de Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okuttu.

İlçe Müftülüğünde görevli 20 imam hatipler ve 10 Kur'an kursu öğrencisi, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşen Mehmetçikler için Hatm-ı Şerif ve Mevlid-i Şerif okundu, İlçe Müftüsü Recep Işıldar tarafından tüm şehitlerin ruhuna ithafen dualar edildi. Programının ardından katılımcılara helva dağıtıldı. - BİLECİK