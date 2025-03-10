Osmaneli\'de Su Kesintisi Hızla Giderildi

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, ilçede yaşanan su kesintisinin belediye ekiplerinin hızla müdahalesiyle giderildiğini söyledi.

Selimiye ve Karasu su hatlarında aynı anda meydana gelen arızaların su kesintisine neden olduğunu belirten Torun, belediye ekiplerinin hızla müdahalesiyle arızanın giderildiğini söyledi. Başkan Torun; "Selimiye hattındaki hafta sonu arızaya an itibarıyla müdahale edilmiş olup, arıza noktası tespit edilmiştir. İş güvenliği sağlandıktan sonra onarım çalışmalarına başlanarak, arıza giderildi" dedi.

Vatandaşlara anlayış ve sabırları için teşekkür eden Torun, bir daha böylesi büyük bir arızanın yaşanmasını diledi. - BİLECİK