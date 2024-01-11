Osmaneli Belediye Başkanı Öğrencilerin Gelecek Planlarını Dile Getirdi

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde öğrenciler gelecek planlarını dile getirdi.
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, okulları ziyaret ederek öğrenciler ile bir araya geldi. Öğrencilere gelecek planlarını sorsan Başkan Şahin, hedefleri olan minikleri tebrik etti. Öğrencilere yönelik yapılan projelerden bahseden Başkan Şahin, miniklerinde fikrini alarak, "Birlikte hayal ediyoruz, gençlikle geleceği inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK
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