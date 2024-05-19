Osmaneli'deki Şifalı İçmeler Tesisi Bahar Temizliği Yaptı - Son Dakika
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Osmaneli'deki Şifalı İçmeler Tesisi Bahar Temizliği Yaptı

Osmaneli\'deki Şifalı İçmeler Tesisi Bahar Temizliği Yaptı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan Prof. Dr. Yunus Söylet Şifalı İçmeler Tesisi'nde bahar temizliği yapıldı. Tesiste yapılan bakım, onarım ve ilaçlama çalışmalarının ardından konaklama ve restoran bölümü tekrar halkın hizmetine açıldı. Ayrıca, Osmaneli'nde kamuya açık alanlarda ilaçlama çalışmaları da devam ediyor.

19.05.2024 12:42
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan Prof. Dr. Yunus Söylet Şifalı İçmeler Tesisi'nde bahar temizliği yapıldı.

Osmaneli'nde bulunan Prof. Dr. Yunus Söylet Şifalı İçmeler Tesisi'nde bahar temizliği kapsamında bakım, onarım ve ilaçlama çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan çalışmaların ardından Şifalı İçmeler Tesisi'nde konaklama ve restoran bölümü tekrardan halkın hizmetine açıldı.

Sağlık İşleri Müdürlüğü talimatlarıyla planlanan program doğrultusunda Osmaneli'nde kamuya açık alanlarda ilaçlama çalışmaları devam ediyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaneli'deki Şifalı İçmeler Tesisi Bahar Temizliği Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaneli'deki Şifalı İçmeler Tesisi Bahar Temizliği Yaptı - Son Dakika
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