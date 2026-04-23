Osmaneli\'nde 23 Nisan kutlandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kalabalık vatandaşların katılımı ile kutlandı.

Osmaneli'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. İlçedeki tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Arslan tarafından Osmaneli Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları ilçe stadyumunda devam etti. Buradaki kutlamalara, Kaymakam Abdüssamed Kılıç, Belediye Başkanı Bekir Torun, Cumhuriyet Savcısı İlyas Öner, Emniyet Müdürü Zafer Şenocak, Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Yusuf Soy, Milli Eğitim Müdürü Yasin Arslan, il genel meclis üyeleri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti başkanları, vatandaşlar ile öğrenciler katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Milli Eğitim Müdürü Yasin Arslan, "Bugün burada 106'üncü yılını kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bütün dünya çocuklarına kutlu olsun. Bugünü çocuklarımıza armağan eden başta ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyoruz" dedi.

Programda ayrıca günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu. Çocuk oyunlarının oynandığı ve tekvando gösterilerinin ardından dereceye giren öğrencilere Kaymakam Abdüssaamed Kılıç ve protokol üyeleri tarafından ödüller verildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri ilçede bütün okullarda kutlandı. - BİLECİK