Osmaneli\'nde 23 Nisan kutlandı

23.04.2026 18:18  Güncelleme: 18:19
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kalabalık vatandaşların katılımı ile kutlandı.

Osmaneli'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. İlçedeki tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Arslan tarafından Osmaneli Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları ilçe stadyumunda devam etti. Buradaki kutlamalara, Kaymakam Abdüssamed Kılıç, Belediye Başkanı Bekir Torun, Cumhuriyet Savcısı İlyas Öner, Emniyet Müdürü Zafer Şenocak, Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Yusuf Soy, Milli Eğitim Müdürü Yasin Arslan, il genel meclis üyeleri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti başkanları, vatandaşlar ile öğrenciler katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Milli Eğitim Müdürü Yasin Arslan, "Bugün burada 106'üncü yılını kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bütün dünya çocuklarına kutlu olsun. Bugünü çocuklarımıza armağan eden başta ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyoruz" dedi.

Programda ayrıca günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu. Çocuk oyunlarının oynandığı ve tekvando gösterilerinin ardından dereceye giren öğrencilere Kaymakam Abdüssaamed Kılıç ve protokol üyeleri tarafından ödüller verildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri ilçede bütün okullarda kutlandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe’de Ederson için beklenen açıklama geldi Fenerbahçe'de Ederson için beklenen açıklama geldi
Galatasaray’dan Bernardo Silva’ya servet değerinde maaş Takımın en çok kazanan ikinci ismi olacak Galatasaray'dan Bernardo Silva'ya servet değerinde maaş! Takımın en çok kazanan ikinci ismi olacak
Gırgıriye Müzikali’ndeki kriz sonrası koltuklar değiştirildi, Müjdat Gezen gelip tek tek kontrol etti Gırgıriye Müzikali’ndeki kriz sonrası koltuklar değiştirildi, Müjdat Gezen gelip tek tek kontrol etti
Okul çevrelerinde tehlikeli satışa jandarma müdahalesi Okul çevrelerinde tehlikeli satışa jandarma müdahalesi
İbrahim Tatlıses’ten “Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne olur“ sorusuna güldüren cevap İbrahim Tatlıses'ten "Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne olur?" sorusuna güldüren cevap
Adana’da Parkta Çocukla Silah Talimi Adana'da Parkta Çocukla Silah Talimi

17:43
Adalet Bakanlığı’nda 7 yeni daire başkanlığı Bir tanesi de faili meçhulleri araştıracak
Adalet Bakanlığı'nda 7 yeni daire başkanlığı! Bir tanesi de faili meçhulleri araştıracak
17:35
Trabzonspor taraftarını üzen haber: Sezonu kapattı
Trabzonspor taraftarını üzen haber: Sezonu kapattı
17:15
Rıza Pehlevi, cam fanus içinden kalabalığa konuştu
Rıza Pehlevi, cam fanus içinden kalabalığa konuştu
16:58
Beştepe’de duygusal anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
Beştepe’de duygusal anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
15:56
Trump: Orduya Hürmüz’de vur emri verdim
Trump: Orduya Hürmüz'de vur emri verdim
15:20
Bakan Osman Aşkın Bak dev tesisin temel atma töreninde konuştu: Şampiyon Cimbom için...
Bakan Osman Aşkın Bak dev tesisin temel atma töreninde konuştu: Şampiyon Cimbom için...
