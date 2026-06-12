Osmaneli'nde Çelik Tesisi Patladı: 3 Yaralı - Son Dakika
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Osmaneli'nde Çelik Tesisi Patladı: 3 Yaralı

12.06.2026 12:28
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Bilecik Osmaneli'nde çelik üretim tesisinde patlama gerçekleşti, 3 işçi yaralandı.

Haber: Gökay ŞİMŞEK

(BİLECİK) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde faaliyet gösteren bir çelik üretim tesisinde meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı.

Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan çelik üretim fabrikanın kazan bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada, 3 işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince patlamada yaralanan 3 işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA

3. Sayfa, Osmaneli, Bilecik, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaneli'nde Çelik Tesisi Patladı: 3 Yaralı - Son Dakika

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