Osmaneli\'nde "Dijital Bağımlılıkla Mücadele" Projesi hayata geçirildi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde "Dijital Bağımlılıkla Mücadele" Projesi hayata geçirildi.

Osmaneli'nde Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen 'IPARD' programı kapsamında desteklenen LEADER tedbiri doğrultusunda 'Osmaneli Yerel Kalkınma Stratejisi' uygulamaları çerçevesinde "Dijital Bağımlılıkla Mücadele Stratejisi" Projesi hayata geçirildi. Osmaneli ilçesinde yürütülen "Osmaneli YEG Bölgesi Dijital Bağımlılıkla Mücadele Stratejisi" Projesi kapsamında, gerçekleştirilen anket sonuçları katılımcılarla paylaşıldı. Ayrıca aileler ve öğrencilere yönelik teknoloji bağımlılığı, dijital detoks ve güvenli internet kullanımı konularında seminer düzenlendi. Programa Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç ve Osmaneli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Abdullah Tetik katıldı.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, "Proje kapsamında ilçemizde yapılan anketlerle mevcut durum analiz edildi. Aileler ve öğrencilerimize yönelik eğitimlerle dijital bağımlılık konusunda bilinç düzeyini artırmayı hedefliyoruz. Güvenli internet kullanımı ve dijital detoks konularında farkındalık oluşturmak bizim için çok önemli" dedi. - BİLECİK