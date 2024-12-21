Bilecik'in Osmaneli ilçesinde emniyet ve jandarma ekiplerince müşterek olarak 'Huzur ve Güven' uygulamaları gerçekleştirildi.
İlçe merkezinde yapılan uygulama sırasında; 798 kişi ve 259 araç kontrol edildi kurallara uymayan sürücü, araç ve işyerlerine gerekli idari para cezası kesildi. Yapılan uygulama hakkında bilgi veren Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, "Vatandaşların can ve mal emniyetini sağlamak amacıyla tüm güvenlik teşkilatları çalışmalarını devam ettirmektedir. Polis ve jandarma ekiplerince vatandaşların güvenliği için yürüttükleri çalışmalarda başarılar ve kolaylıklar diliyoruz" dedi. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Osmaneli'nde Huzur ve Güven Uygulaması - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?