Osmaneli\'nde Kasap ve Kafe Denetimleri Yapıldı

Yerel

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde zabıta ekiplerince kasap ve kafe denetimleri gerçekleştirildi.

Osmaneli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçede faaliyet gösteren kasaplarda kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Bozuk ürün, fiyat ve hijyen konularında yapılan denetimlerde, halkın sağlığı ön planda tutuldu.

Ayrıca, ekipleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle ilçede ki kafelerde tütün ve nargile kullanımına yönelik denetimler gerçekleştirildi. İşletmelere gerekli uyarılar yapılarak bilgilendirme sağlandığı öğrenildi.

Osmaneli Belediye Başkanlığın yapılan açıklamada, "Osmaneli Belediyesi olarak halkımızın sağlığını ve güvenliğini korumak için denetimlerimize aralıksız devam edeceğiz" ifadelerinde yer verildi. - BİLECİK