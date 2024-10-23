Osmaneli'nde Kasap ve Kafe Denetimleri Yapıldı - Son Dakika
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Yerel

Osmaneli'nde Kasap ve Kafe Denetimleri Yapıldı

Osmaneli\'nde Kasap ve Kafe Denetimleri Yapıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde zabıta ekipleri, kasap ve kafelerde hijyen ve ürün kontrolü yaptı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle tütün ve nargile kullanımı da denetlendi.

23.10.2024 11:37  Güncelleme: 11:38
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde zabıta ekiplerince kasap ve kafe denetimleri gerçekleştirildi.

Osmaneli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçede faaliyet gösteren kasaplarda kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Bozuk ürün, fiyat ve hijyen konularında yapılan denetimlerde, halkın sağlığı ön planda tutuldu.

Ayrıca, ekipleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle ilçede ki kafelerde tütün ve nargile kullanımına yönelik denetimler gerçekleştirildi. İşletmelere gerekli uyarılar yapılarak bilgilendirme sağlandığı öğrenildi.

Osmaneli Belediye Başkanlığın yapılan açıklamada, "Osmaneli Belediyesi olarak halkımızın sağlığını ve güvenliğini korumak için denetimlerimize aralıksız devam edeceğiz" ifadelerinde yer verildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaneli'nde Kasap ve Kafe Denetimleri Yapıldı - Son Dakika

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