Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarı denetimleri aralıksız devam ediyor.
Zabıta Müdürlüğü tarafından pazarda kapsamlı kontroller gerçekleştirilirken, satışa uygun olmayan hayvanlar tespit edilerek pazardan çıkarıldı. Osmaneli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri halk sağlığını korumak ve vatandaşlara güvenli bir alışveriş ortamı sunmak amacıyla denetimlerin sürdüğünü belirterek, "Kurbanlık alacak vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak, sağlık durumu belirsiz hayvanlardan uzak durulması konusunda uyarılarda bulunduk" denildi.
Yetkililer, hayvan refahını korumak ve halk sağlığını güvence altına almak amacıyla denetimlerin Kurban Bayramı'na kadar devam edeceğini bildirdi. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Osmaneli'nde Kurban Bayramı Öncesi Hayvan Pazarı Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika
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