Osmaneli'nde öğrenciler ücretsiz taşınacak

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, 2022-2023 eğitim döneminde öğrencileri şehir içinde ücretsiz taşıyacaklarını söyleyerek, "Bilecik iline gidecek öğrenciler için maliyetine servis koyacağız" dedi.

Osmaneli Belediyesi 2022-2023 eğitim döneminde de öğrencileri ücretsiz okullarına taşımaya devam edecek. İlçelerinde Osmaneli İlköğretim Okulu ve Atatürk Orta Okulları inşaatları ihaleye çıktığını anlatan Başkan Şahin, "Ailelerden gelen yoğun talep üzerine belediye olarak halkımızın isteklerine kayıtsız kalamayız. Osmaneli Belediyesi olarak öğrencilerimizi Bilecik iline okullarına maliyetine düşük bir ücretle taşıyacağız. Öğrencilerimiz için gereğini yapacağız. Eğitim öncelikli konumuzdur, öğrencilerin geleceği her şeyden önemlidir. Maliyetine cüzi bir ücretle Bilecik öğrenci servisimiz olacak şehir içindedir öğrencilerimizi ücretsiz taşımaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK