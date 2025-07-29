Osmaneli\'nde Sıcaklık 51 Dereceye Ulaştı

Bilecik ve çevresinde iki gündür devam eden sıcak hava, bugün iyice artış gösterdi.

TERMOMETRELER 51 DERECEYİ GÖSTERDİ

Osmaneli ilçesinde termometreler 51 dereceyi gösterirken bölgedeki sıcaklık rekoru kırılmış durumda.

CADDE VE SOKAKLAR BOŞ KALDI

İlçede aşırı sıcaklık nedeniyle cadde ve sokakların neredeyse boş kaldığı gözlemlendi.

YETKİLİLERDEN UYARI

Yetkililer sıcaklık ve nemdeki bu ani yükselişin, sağlık problemlerine yol açabileceği uyarısında bulunarak, vücut ısısını dengede tutmakta zorluk çeken bireyler için ciddi sağlık riskleri oluşturabileceğini dile getirdi.