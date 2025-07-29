Bilecik ve çevresinde iki gündür devam eden sıcak hava, bugün iyice artış gösterdi.
Osmaneli ilçesinde termometreler 51 dereceyi gösterirken bölgedeki sıcaklık rekoru kırılmış durumda.
İlçede aşırı sıcaklık nedeniyle cadde ve sokakların neredeyse boş kaldığı gözlemlendi.
Yetkililer sıcaklık ve nemdeki bu ani yükselişin, sağlık problemlerine yol açabileceği uyarısında bulunarak, vücut ısısını dengede tutmakta zorluk çeken bireyler için ciddi sağlık riskleri oluşturabileceğini dile getirdi.
Son Dakika › Yerel › Osmaneli'nde Sıcaklık 51 Dereceye Ulaştı - Son Dakika
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