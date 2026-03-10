Emek'te gönüller aynı iftar sofrasında buluştu - Son Dakika
Emek'te gönüller aynı iftar sofrasında buluştu

Emek'te gönüller aynı iftar sofrasında buluştu
10.03.2026 09:43  Güncelleme: 09:45
Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Emek Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini vurgulayan Aydın, yaklaşık 120 bin vatandaşı misafir edeceklerini açıkladı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, son olarak Emek Mahallesi sakinleriyle iftar programında bir araya gelerek aynı sofrayı paylaştı.

Emek Yakup Aktaş Kültür Merkezi'nde mahalle halkının yoğun katılımıyla gerçekleşen programda Başkan Erkan Aydın, vatandaşlarla yakından ilgilenerek masaları tek tek dolaştı. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini belirten Aydın, Osmangazi'de bu güzel atmosferi hep birlikte yaşamaya devam edeceklerini vurguladı.

Ezanın okunmasıyla birlikte oruçlar dualar eşliğinde açılırken, Ramazan'ın bereketi ve kardeşlik iklimi yüzlerdeki huzura yansıdı. Mahalle iftarları sayesinde komşuluk bağlarının da güçlendiğini söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, sözlerinde şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan'ın bereketini, birliğini, beraberliğini ve huzurunu hep birlikte yaşıyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak her akşam yaklaşık dört bin vatandaşımızla iftar sofralarında buluşuyoruz. Ramazan ayı sonunda yaklaşık 120 bin vatandaşımızı misafir etmiş, soframızı paylaşmış olacağız. Ayrıca 20 bin vatandaşımıza erzak paketi desteği sağlayarak bu zorlu ekonomik şartlarda bir nebze de olsa yanlarında olmaya çalışıyoruz. Bugün burada bizimle aynı sofrayı paylaştığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum."

Bu tür buluşmaların toplumsal birlik ve beraberliği pekiştirdiğinin altını çizen vatandaşlar ise aynı sofrada buluşma imkanı sunduğu için Başkan Erkan Aydın'a teşekkürlerini sundu. - BURSA

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Emek'te gönüller aynı iftar sofrasında buluştu - Son Dakika

