Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve Bursa esnafıyla iftarda buluştu - Son Dakika
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Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve Bursa esnafıyla iftarda buluştu

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve Bursa esnafıyla iftarda buluştu

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve Bursa esnafıyla Osmangazi Meydanı'nda düzenlenen iftarda bir araya geldi. Başkan Dündar, Osmangazi Meydanı'nın Bursa'nın yayalaşmasına katkı sağlayacağını belirtti.

18.03.2024 16:03  Güncelleme: 16:24
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Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve Bursa esnafıyla Osmangazi Meydanı'nda düzenlenen iftarda buluştu.

Osmangazi ilçesinde görev yaptığı 15 yıllık görev süresi boyunca esnafla uyum içinde çalışan Başkan Dündar, Bursa'nın vizyon projesi Osmangazi Meydanı'nda esnafla birlikte orucunu açtı. Düzenlenen iftar programına Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Bursa Esnaf Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fahrettin Bilgit, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş ve esnaf katıldı.

"Osmangazi Meydanı Bursa'nın yayalaşmasına katkı sağlayacak"

Esnafın her zaman yanında olduklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "İftar sofrasında bir araya geldiğimiz Osmangazi Meydanı'nda Ramazan öncesi gerçekleştirdiğimiz 6 konserde 250 bin kişiyi bu meydanda buluşturduk. Ramazan ayı boyunca da bu meydanda toplumumuzun çeşitli kesimleriyle iftar sofralarında buluşuyoruz. Bu meydan 37 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor. Burası Bursa'nın merkezinde, yer altında 4 kat 2 bin araçlık otopark, içinde nikah salonu, millet kıraathanesi, sosyal alanlarıyla yaşayan bir meydan olacak. Bu meydan aynı zamanda tarihi Bursa'nın yayalaşmasına katkı sağlayacak. Metro ve tramvay yanımızda aracıyla gelen aracını buradaki otoparka bırakarak şehrin farklı noktalarına yürüyerek de gidebilecek. Bu meydan bir bakıma şehir trafiğinin azalmasını sağlayacak" dedi.

"Osmangazi Meydanı, tüm belediyelere nasip olsun"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de yaptığı konuşmada, Osmangazi Belediyesi'nin önemli projesinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Palandöken, "Belediye ile esnaf etle tırnak gibidir. Türkiye'ye örnek olacak Osmangazi Meydanı, Türkiye'deki tüm belediyelere nasip olsun inşallah. Osmangazi ilçesi 50 küsur ilden daha büyük nüfusa sahip, ahilik kültürünü yerine getirebilecek nitelikli bugüne kadar emeklerini hiç esirgemeyen Mustafa Dündar Başkanımız, yeni dönemde de seçilerek başarıları daim olur. Esnafın işi belediye ile olur, belediye başkanlarımız bizim için çok değerlidir. Belediye başkanı şehri emindir. İnancımıza göre her şeyimizi emanet ettiğimiz şehrin anahtarının emanet edildiği yerdir. İnşallah bundan sonraki ziyaretimiz 31 Mart'tan sonra Mustafa Dündar Başkanı tebrik etmek için olacaktır. Biz siyaset üstü duruşumuzla çok fazla konulara girmek istemiyoruz ama yapılan hizmetleri de görmemezlikten gelmek yazık olur" diye konuştu.

Bursa Esnaf Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fahrettin Bilgit ise, "Ramazan ayının manevi hazzını birlikte yaşıyoruz. Paylaşma ve dayanışmanın tadını iftarda bizleri bir araya getiren bu gecemize ortak olan Mustafa Dündar ve Bendevi Palandöken Başkanımıza teşekkür ederim. Mustafa Dündar, başkanımızın sözleri çok hoşuma gitti. 'Esnafların paylaşımcı ruhunun temellerini Bursa'da atıyoruz' dedi. Çok mutlu olup keyif alacağız. Başkanımızın tarif ettiği o günleri toplumun herkesi mi özlemle beklemektedir" ifadelerini kullandı.

Başkan Dündar ve davetliler, iftar sonrasında Osmangazi Meydanı'nda düzenlenen Bahadır Özüşen ile ilahi konserini dinledi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve Bursa esnafıyla iftarda buluştu - Son Dakika

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