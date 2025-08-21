Osmangazi Belediye Başkanı, Yangın Mağduru Harmancık'ta Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Osmangazi Belediye Başkanı, Yangın Mağduru Harmancık'ta Ziyaretlerde Bulundu

Osmangazi Belediye Başkanı, Yangın Mağduru Harmancık\'ta Ziyaretlerde Bulundu
21.08.2025 10:33  Güncelleme: 10:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, yangından zarar gören Harmancık ilçesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan ve yöre halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaret sırasında Aydın, düğün için bir araya geldiği Arıkan'a mutluluklar diledi ve Orhaneli ile Büyükorhan'daki belediye başkanlarıyla da istişarelerde bulundu.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Harmancık, Büyükorhan ve Orhaneli ilçelerini ziyaret ederek belediye başkanları ve yöre halkıyla bir araya geldi.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan yangınla ormanlık alanlarını kaybeden Harmancık ilçesine geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Başkan Aydın, yangından duyduğu üzüntüyü Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan ve yöre halkıyla paylaştı. Harmancık ziyaretinde Başkan Aydın, geçtiğimiz günlerde oğlunu evlendiren Arıkan'a Allah bir ömür boyu mutluluklar versin temennisinde bulundu. Harmancık ziyaretinin ardından Başkan Aydın, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır ve Büyükorhan Belediye Başkanı Kamil Turhan'ı makamında ziyaret ederek dağ yöresinin ihtiyaçlarını, yapılan çalışmaları ve önümüzdeki dönemde atılacak adımları değerlendirdi. Ziyaretler sırasında Başkan Aydın'a CHP Orhaneli İlçe Başkanı Hakan Durgut ve CHP Büyükorhan İlçe Başkanı Mustafa Sevim, eşlik etti.

Umarım bir daha böyle felaketler yaşamayız

Harmancık'a geçmiş ziyaretinde bulunduklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Harmancık Belediye Başkanımız Haşim Ali Arıkan ve vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun diyoruz. Harmancık'a gelirken gördük, yangından sonra bölge içler açısı durumda yemyeşil bölgeler şuanda simsiyah durumda, başkanımız görünenin buz dağının görünen kısmı olduğunu yangının çok büyük alanlara yayıldığını söyledi. Umarım bir daha böyle felaketler yaşamayız. Haşim Ali Arıkan, başkanımız oğlunu evlendirdi, biz düğüne katılamadık, bu ziyaretle onu da tebrik etmiş olduk. Misafirperverliği için kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

Başkanlarımızı yangın boyunca hep yanlarında gördüklerini belirten Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, "Belediye başkanlarımız destek ve yardımlarını esirgemedikleri gibi sahadaydılar, Erkan Aydın, başkanımın farklı bir özelliği daha var bu bölgenin çocuğu olmuş olmasından kaynaklanan görev olarak bölgedeydi. Çocuğumun düğünü için gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Düğünde oğlum bir akım başlattı, düğüne katılan her katılımcı başına Orman Genel Müdürlüğüne bir fidan bağışlayacak. Son yapılan ölçümlere göre düğüne 4 bin kişilik bir katılım olmuş, 4 bin fidanı Orman Genel Müdürlüğüne bağış yapacak. Umarım bu hareket bir akım oluşturur biz bu yanan alanlarımızı tekrardan ağaçlandırırız" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Haşim Ali Arıkan, Erkan Aydın, Büyükorhan, Harmancık, Osmangazi, Orhaneli, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmangazi Belediye Başkanı, Yangın Mağduru Harmancık'ta Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti
Kenan Yıldız’ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır Kenan Yıldız'ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi
Norveç Kraliyet Ailesi’nde şok: Marius Hoiby’ye tecavüz ve şiddet suçlaması Norveç Kraliyet Ailesi'nde şok: Marius Hoiby'ye tecavüz ve şiddet suçlaması
Büyükçekmece’de Villanın Bahçesinde Ceset Bulundu Büyükçekmece'de Villanın Bahçesinde Ceset Bulundu
Düğünde damada 50 metrelik para şeridi Düğünde damada 50 metrelik para şeridi
CHP’den AK Parti’ye geçen başkan: Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye’nin değil dünyanın lideridir CHP'den AK Parti'ye geçen başkan: Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye'nin değil dünyanın lideridir
Eski sevgilisini çalıştığı markette darbedip, müşteriyi bıçakladı Eski sevgilisini çalıştığı markette darbedip, müşteriyi bıçakladı
Putin’den Erdoğan’a telefon Trump zirvesinin ayrıntılarını aktardı Putin'den Erdoğan'a telefon! Trump zirvesinin ayrıntılarını aktardı
Çiğköftecideki sapık “Hatırlamıyorum“ yalanına sarıldı Çiğköftecideki sapık "Hatırlamıyorum" yalanına sarıldı

09:41
İstanbul Valiliği duyurdu: SMA stantları kaldırılıyor
İstanbul Valiliği duyurdu: SMA stantları kaldırılıyor
10:20
Zelenski: Güvenlik garantisi verilirse Putin ile görüşebilirim
Zelenski: Güvenlik garantisi verilirse Putin ile görüşebilirim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 10:45:37. #7.11#
SON DAKİKA: Osmangazi Belediye Başkanı, Yangın Mağduru Harmancık'ta Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.