Osmangazi Meclisi 2026\'ya Merhaba Dedi

Osmangazi Belediyesi, 2026 yılının ilk meclis toplantısını Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın başkanlığında gerçekleştirdi. Başkan Aydın, 2025 yılında yüzde 12'lik bir tasarruf sağladıklarını dile getirdi.

Osmangazi Belediyesi'nin Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın başkanlığında gerçekleşti. Meclis üyelerinin yeni yılını kutlayan Başkan Aydın, 2026'nın sağlık, huzur, mutluluk ve mutluluk getirmesini temenni etti. Meclisin gündem maddelerine geçmeden önce yerel ve ulusal konulara değinen Başkan Aydın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e yönelik saldırı girişimini kınayarak başladığı konuşmasında, şiddetin hiçbir türlüsünün kabul edilemeyeceğini belirterek geçmiş olsun mesajını iletti.

Başkan Aydın, geçtiğimiz hafta Regaip Kandili'ni kutladıklarını belirterek, "Bu ayın 15'inde de Miraç Kandilimizi kutlayacağız. Şimdiden edilen duaların, yapılan hayırların yüce Mevlam katında kabul edilmesini diliyorum. Öncelikle Ramazan'a, ardından da Ramazan Bayramı'na hepimizin erişmesini niyaz ediyorum" diye konuştu.

2025 yılında çok acı kayıpların yaşandığını söyleyen Başkan Aydın, "Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a, İstanbul Çekmeköy'de düzenlenen operasyonda şehit olan özel harekat polisimiz Emre Albayrak'a, Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda şehit düşen kahraman polislerimiz İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit'e Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

"Arkeopark açılış için gün sayıyor"

Geçtiğimiz yılın son ayında kültürden sanata, spordan sosyal sorumluluk projelerine kadar pek çok konuya dair gerçekleşen çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Aydın, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerine işaret etti. Aralık ayında engelli bireylere yönelik çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını kaydeden Başkan Aydın, aynı zamanda Osmangazi'de engellerin sanat ile aşıldığını ifade etti. Osmangazi'de kadınların geleceğe umutla baktığının altını çizen Başkan Aydın, özellikle OSMEK'in kurslarında okuma yazmayı öğrenen 69 yaşında Firdevs Balı'nın kitap yazma isteğinin kendilerini yarınlara dair umutlandırdığının altını çizdi.

Öte yandan projelere ilişkin de bilgilendiren Aydın, yüzde 95'i biten Arkeopark projesinin son hızıyla devam ettiğini, Şubat-Mart ayı gibi de Arkeopark'ın yerli ve yabancı turistlerin kullanımına açacaklarını söyledi.

"Türkiye'de Gelir Gider Dengesinde Dereceye Gireriz"

Osmangazi Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği çalışmalar ve tasarruflar sayesinde bütçenin doğru yönetildiğini vurgulayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, bu noktada üyelere önemli bilgilendirmelerde bulundu. Yüzde 12'lik bir tasarruf yapıldığına değinen Başkan Aydın, konuşmasında şunları kaydetti:

"2025 yılında bütçemizi yüzde 88 gider ile bitirdik. Yüzde 12'lik bir tasarruf yaptık. Gelirimiz de yüzde 83 civarında. Aradaki fark yüzde 5 oluyor. Türkiye'de gelir gider dengesinde belediyeler içerisinde dereceye gireriz. Yüzde bir içerisindeyiz. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmışız, şeffaflığı daha da artırmışız. Kesin hesaplar geldiğinde bunları tek tek konuşacağız. Açık ihalelerin sayılarını artırmışız, kırım oranlarını yüzde 20 seviyelerinde tutmuşuz. Bunların hepsi bize bütçe yönetimi açısından tasarruf sağladı."

Osmangazi Belediyesi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (BAREM) hakkında yöneltilen eleştirilere de açıklık getiren Başkan Aydın, "BAREM seçimden önce bitip açılışı yapılmış, o gün hangi şartta kullanılıyorsa bugün de aynı şartlarda kullanılmaya devam edilmiş bir yer. Burası, daha önce de yüksek işletme maliyetinden dolayı bir türlü tam kapasiteli açılmamış. Sizin oradan talep edeceğiniz miktar yasal olarak sınırlı, devlet belirliyor ancak bir kişinin gider maliyeti, toplayabileceğiniz rakamın 5-6 katı kadar. Nasıl Veysel Karani'deki Atletizm Spor Merkezi, Osmangazi Belediyesi tarafından yapılmış sonra Gençlik Spor Bakanlığı'na devredilmiş ise bu da aynısı. Bir yere satıldı, kiralandı, özelleştirildiği yok."

"Barış ve Kardeşlik İçerisinde Yaşamayı Umut Ediyoruz"

Mecliste Osmangazi Belediye Meclis Üyesi Özlem Bodur'a yönelik saldırı girişimi de kınandı. Osmangazi Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi İsmail Hayat, Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Özlem Bodur'a parti adına çiçek takdim ederek geçmiş olsun dileğinde bulunurken, bu jeste alkışlarla karşılık veren Başkan Aydın, "Bu ülkede siyasi görüşler farklı olabilir, herkesin inancı farklı olabilir ama şu bir gerçek ki hep birlikte yaşayacağız. 700 yıldır bu memleket bizim yurdumuz, inşallah bundan sonra da 700 yıllar daha yurdumuz olacak. Barış içerisinde, kardeşlik içerisinde hep birlikte yaşamayı umut ediyoruz" yorumunu yaptı.

Özlem Bodur ise, "Şiddetin siyaseti olmaz, yaşamış olduğum olay siyaset üstü bir olaydır. Şiddet karşısında durmanın da partisi olmaz. Burada önemli olan insan onurunu, hukuku, vicdanı savunabilmektir" diyerek çiçekten ve geçmiş olsun dileklerinden ötürü teşekkürlerini sundu.

Mecliste gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Denetim Komisyonu'nun üyeleri belirlendi. Buna göre komisyona Halil Aktaş, Ahmet Sergen Keleşoğlu ve İsmail Hayat seçildi. - BURSA