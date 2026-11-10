Osmangazi Belediyesi, Atatürk'ü vefatının 88'inci yılında anma töreniyle andı - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi, Atatürk'ü vefatının 88'inci yılında anma töreniyle andı

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Osmangazi Belediyesi, Atatürk\'ü vefatının 88\'inci yılında anma töreniyle andı
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Osmangazi Belediyesi, Atatürk'ü ebediyete intikalinin 88'inci yılında Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle andı. Saat 09.05'te sirenlerle başlayan programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Başkan Erkan Aydın, Atatürk'ün açtığı yolda ilerleneceğini söyledi.

Osmangazi Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 88'inci yılında saygı, minnet ve rahmetle andı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde Osmangazi Belediyesi'nde düzenlenen törenle anıldı. Belediye hizmet binasının bahçesindeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen programa, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla birlikte hayat bir kez daha Ata'nın anısına durdu. Katılımcılar, bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, törende yaptığı konuşmada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı aydınlık yolda yılmadan ilerleyeceklerini söyledi. Başkan Aydın, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 88'inci yılında saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Bizlere açtığı aydınlık yolunda, bağımsızlık yolunda, hür ve özgür bir şekilde yaşıyorsak başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları sayesinde. Açtığı bu yoldan ilelebet ayrılmayarak, bizlere bıraktığı mirası 'Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' sözünü yaşatmaya ant içtik. Ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.

10 Kasım anma programı dolayısıyla Osmangazi Belediyesi hizmet binası Türk bayraklarıyla donatıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e duyulan saygı ve bağlılığın ifadesi olarak bayraklar yarıya indirilirken, Ulu Önder özlem ve minnetle anıldı.

Kaynak: İHA
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