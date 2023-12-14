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Osmangazi Belediyesi, fotoğraf ve video çekim hakları ihalesini iptal etti - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi, fotoğraf ve video çekim hakları ihalesini iptal etti

Osmangazi Belediyesi'nin bir nikah dairesi fotoğraf ve video çekim hakları ihalesini Bursa Fotoğrafçılar Odası'na bildirmeden yapmak istemesi üzerine oda üyeleri protesto için belediye önünde basın açıklaması yaptı ve ihalenin iptali için dilekçe verdi. Üyelerin tepkisi sonrası belediye ihaleyi iptal etti.

Osmangazi Belediyesi, fotoğraf ve video çekim hakları ihalesini iptal etti
14.12.2023 - 19:12,
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ZEHRA DEĞİRMENCİ

Osmangazi Belediyesi'nin bir nikah dairesi fotoğraf ve video çekim hakları ihalesini Bursa Fotoğrafçılar Odası'na bildirmeden yapılmak istemesi üzerine oda üyeleri protesto için belediye önünde basın açıklaması yaptı ve ihalenin iptali için dilekçe verdi. Üyelerin tepkisi sonrası belediye ihaleyi iptal etti.

Osmangazi Belediyesi'nin 14 Aralık'ta düzenlediği nikah dairesi fotoğraf ve görüntü çekim hakları ihalesinin, Bursa Fotoğrafçılar Odası'na duyurusu yapılmadan gerçekleştirilmek istenmesi tepkiye yol açtı. İhaleyi rastlantıyla öğrenen oda üyeleri bugün belediyenin önüne giderek basın açıklaması yaptı. Oda üyeleri adına basın açıklamasını, oda üyesi olan DEVA Partisi Bursa İl Başkan Yardımcısı Tayfun Öztürk yaptı.

"ADİL VE ŞEFFAF İHALE İSTİYORUZ"

İhaleyi tesadüfen bir oda üyesinin görmesiyle haberlerinin olduğunu aktaran Öztürk, şunları söyledi:

"Bu ihaleye dair duyurunun Fotoğrafçılar Odası'na ulaştırılmadığı ve bu bilginin ancak bir fotoğrafçı arkadaşımızın tesadüfen öğrenmesiyle gün yüzüne çıktığı gerçeği, adil bir rekabet ortamının eksikliği ve katılım hakkının kısıtlanması endişelerimizi artırmaktadır. Eğer bu bilgi tesadüfen öğrenilmeseydi, bu ihale sürecine katılım hakkımızın nasıl elimizden alınacağını ve mesleki geleceğimizin ne denli etkileneceğini düşünmek bile istemiyoruz. Bursa'daki vergi mükellefi fotoğrafçı esnafı olarak bizler, adil bir rekabet ortamı ve şeffaf bir ihale süreci istiyoruz. Belediyenin bu ihaleyi usulüne uygun, şeffaf, adil ve herkesin katılımını sağlayıp katılımı artıracak, mesleki geleceğimizi garanti altına alacak şekilde yapılmasını talep ediyoruz. Bu konuyla ilgili olarak Fotoğrafçılar Odası üyeleri belediyeye yazılı dilekçe verecekler. Bu yazılı dilekçeye ivedilikle yanıtlarını bekliyoruz. Adaletin tesis edilmesi, adil bir rekabet ortamının sağlanması ve mesleki haklarımızın korunması adına taleplerimizi bütün kamuoyuyla paylaşıyoruz. Fotoğrafçılar olarak bizler, mesleki değerlerimizi korumak ve adil bir rekabet ortamının tesis edilmesi için her zaman bir arada olacağız."

BELEDİYE İHALEYİ İPTAL ETTİ

Oda üyelerinin eylemi ve dilekçe vermesi sonrası Osmangazi Belediyesi ihaleyi iptal etme kararı aldı. Kararı ANKA Haber Ajansı'na değerlendiren Öztürk şöyle konuştu:

"Fotoğrafçı esnafı olarak adil, şeffaf bir ihale sürecini talep ediyoruz. Önceki ihale sürecinde yaşanan mağduriyetleri önlemek ve sektörümüzün hakkını korumak için bir araya geldik. Bugün Osmangazi Belediyesi önünde yapmış olduğumuz yaptığımız basın açıklaması ve sunduğumuz dilekçeler sonucunda bir zafer elde ettik. İhale iptal edildi ancak bu ihalenin iptal edilmesi aynı sorunların tekrarlanmayacağının garantisi değil. Biz, şeffaf ve edil bir ihale sürecinin önemini vurgulamak istiyoruz. Sektörümüzün geleceği için herkesin eşit şartlarda rekabet edebileceği bir ortam istiyoruz. Adil iş koşulları ve şeffaf bir rekabet ortamı için sesimizi duyurmak, bizim ve şehrimizin geleceği için çok önemli."

Kaynak: ANKA
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