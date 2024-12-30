Osmangazi Belediyesi Gençlik Orkestrası'ndan Muazzam Yeni Yıl Konseri - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi Gençlik Orkestrası'ndan Muazzam Yeni Yıl Konseri

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Osmangazi Belediyesi Gençlik Orkestrası ve Korosu, 12-17 yaş arası yetenekli gençlerin sahne aldığı unutulmaz bir yeni yıl konseriyle dinleyicilere keyifli anlar yaşattı. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde düzenlenen konsere yoğun ilgi gösterildi.

30.12.2024 17:57  Güncelleme: 18:03
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Gençlik orkestrası ve korosundan muhteşem yeni yıl konseri

BURSA - Osmangazi'de yeni yıl coşkusu Osmangazi Belediyesi Gençlik Orkestrası ve Korosu'nun unutulmaz konseri ile doruğa çıktı. Birbirinden yetenekli gençlerin sahne aldığı konser, yoğun ilgi gördü.

Gençlerin sanata olan ilgisini arttırmak ve müzik alanındaki yeteneklerini sergilemelerine imkan sağlamak adına kurulan Osmangazi Belediyesi Gençlik Orkestrası ve Korosu, müzikseverlerle buluştu. Sesine ve enstrüman çalma yeteneğine güvenen 12-17 yaş arası gençlerden oluşan Osmangazi Belediyesi Gençlik Orkestrası ve Korosu üyeleri, alanında uzman kişilerden aldıkları eğitimlerin ardından sahneye taşıyarak muhteşem bir konsere imza attı. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde düzenlenen konserde, genç yeteneklerin sahne performansı ve müzikal yetenekleri dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Konserde yerli ve yabancı şarkılara repertuvarda yer veren Gençlik Orkestrası ve Korosu, seslendirdiği eserlerle dinleyicilere müzik ziyafeti sundu. Konserde, İzmir Marşı ise tüm dinleyicilerin katılımıyla tek bir ağızdan seslendirildi. Muhteşem bir atmosferin yaşandığı konser, dinlemeye gelenlerden tam not aldı.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği 'Yeni Yıla Merhaba Konseri'ne Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, konser sonunda Şef Nergis Dinç Yavuz'a çiçek takdim etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmangazi Belediyesi Gençlik Orkestrası'ndan Muazzam Yeni Yıl Konseri - Son Dakika

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