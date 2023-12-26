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Osmangazi Belediyesi Kadın Kursiyerlerin Sergisi - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi Kadın Kursiyerlerin Sergisi

Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği kurslarda eğitim alan kadınların yaptıkları eserlerle açtıkları sergi büyük beğeni topladı. Kağıt rölyef kursu gören 23 kadın, öğrendikleri bilgilerle yaptıkları 70 eserle Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde sergi açtı. Sergi, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı ve diğer yetkililer tarafından açıldı.

Osmangazi Belediyesi Kadın Kursiyerlerin Sergisi
26.12.2023 - 14:39,
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Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği kurslarda eğitim alan kadınların yaptıkları eserlerle açtıkları sergi büyük beğeni topladı.

Osmangazi Belediyesi, kurs merkezlerinde yıl boyunca ilçede yaşayan vatandaşlara el sanatları kursları vererek sanat öğrenmesini sağlıyor. OSMEK Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi'nde kağıt rölyef kursu gören 23 kadın, bu kursta öğrendikleri bilgilerle yaptığı 70 eserle sergi açtı. Kadın kursiyerler yaptıkları eserlerle, dünyanın tam panoramik en büyük müzesi olma özelliğine sahip Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde kağıt rölyef sergisi açtı. Her biri birbirinden değerli eserlerin olduğu serginin açılışını Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Beytullah Seferler, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, kurs hocaları ve kursiyerler yaptı.

Yaptıkları eserlerle böyle güzel bir sergiyi açan kursiyerleri tebrik eden Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Beytullah Seferler, "Bu sergide büyük emek var. Eserlerin her biri birbirinden değerli. Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği kurslardan eğitim gören kursiyerlerin böyle güzel eserler ortaya çıkartması bizleri çok mutlu ediyor." dedi. OSMEK El Sanatları Öğretmeni Elif Kamacı Efe ise "OSMEK Hüdavendigar Kurs Merkezi'nde yetiştirdiğim öğrencilerimin eserleriyle sergimizi açıyoruz. Biz istedik ki kadınlarımız duygularını sanatla anlatsın. OSMEK kurs merkezinde eğitim gören 23 kadın birbirinden değerli eserler ortaya çıkarttı. Biz de bu eserleri Türkiye'nin en büyük panoramik müzesinde sergilemek istedik. Kağıt rölyef Fransız kökenli bir sanattır. Osmanlı kağıt sanatının modernize halidir. Bugün bayan kursiyerlerimizin büyük emekler vererek yaptığı 70 eserden oluşan sergimizi açıyoruz" şeklinde konuştu.

23 kadın 23 Aralık 2023 Karma Eserli kağıt rölyef isimli sergide sergilenen eserler, sergiyi gezenler tarafından büyük beğeniyle karşılandı. - BURSA

Kaynak: İHA
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