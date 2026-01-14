Osmangazi'de Tuzlama Seferberliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Osmangazi'de Tuzlama Seferberliği

Osmangazi\'de Tuzlama Seferberliği
14.01.2026 13:45  Güncelleme: 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi Belediyesi, kış şartlarının zorluğuna karşı ilçe genelinde karla mücadele faaliyetlerini sürdürüyor. Ekipler, şehir merkezi ve köy yollarında güvenli ulaşımı sağlamak amacıyla çalışmalara aralıksız devam ediyor.

Osmangazi Belediyesi, kış şartlarının etkisini artırdığı günlerde ilçe genelinde karla mücadele faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Ulaşımın güvenli şekilde sağlanması ve günlük yaşamın aksamaması amacıyla sahaya çıkan belediye ekipleri, şehir merkezi ile köy yollarında eş zamanlı çalışmalar yürütüyor.

Osmangazi Belediyesi, kış şartlarına karşı kent merkezi ve kırsal mahallelerde gerekli tüm tedbirleri alarak vatandaşların güvenli ulaşımını sağlıyor. Bu kapsamda buzlanma riski için her an teyakkuzda olan Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler; Çekirge, Mollafenari, Maksem, Alacahırka, Avdancık, Seçköy, Gökçeören, Tuzaklı, Mürseller, Karabalçık, Kirazlı ve Doğancı mahallelerinde kar küreme ile tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi.

Ayrıca ekipler, hava şartlarını yakından takip ederek ihtiyaç duyulan bölgelerde tuzlama ve yol güvenliği çalışmalarına devam edeceklerinin altını çizdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Osmangazi Belediyesi, Yerel Haberler, Osmangazi, Belediye, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmangazi'de Tuzlama Seferberliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kur’an kursundaki pompalı tüfekli cinayet anbean kamerada Kur'an kursundaki pompalı tüfekli cinayet anbean kamerada
Bir kulübün çöküşü: İmkansızlıktan forma numaralarını bantla oluşturdular Bir kulübün çöküşü: İmkansızlıktan forma numaralarını bantla oluşturdular
Konyasporlu Adil Demirbağ’dan bahis itirafı Konyasporlu Adil Demirbağ'dan bahis itirafı
Japonya ve Güney Kore liderlerinden sürpriz performans Japonya ve Güney Kore liderlerinden sürpriz performans
Korkutan görüntüler Deniz bir günde 50 metre çekildi Korkutan görüntüler! Deniz bir günde 50 metre çekildi
Zor tuttular Burak Yılmaz hakeme saldırmaya kalktı Zor tuttular! Burak Yılmaz hakeme saldırmaya kalktı

14:54
Ünlü yorumcudan bomba Mourinho iddiası: Otelde sevgilisiyle...
Ünlü yorumcudan bomba Mourinho iddiası: Otelde sevgilisiyle...
14:19
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca’nın ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
13:44
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye’nin en borçlu belediyesi
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye'nin en borçlu belediyesi
13:27
Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken fuhuş sorusu
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
13:14
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
13:12
ABD’ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
ABD'ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 15:03:20. #7.11#
SON DAKİKA: Osmangazi'de Tuzlama Seferberliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.