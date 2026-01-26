Osmangazi\'de 90 çocuk Bursasporlu oldu

Bursaspor'a desteğini her alanda sürdüren Osmangazi Belediyesi, hayatında hiç maça gitmemiş çocukları Bursaspor maçına götürerek Yeşil Beyazlı renklere gönül vermelerini sağlıyor.

Bursaspor sevgisiyle her zaman ön plana çıkan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, hayata geçirdiği projeyle yeni nesilleri Bursasporlu yapmak için büyük mücadele veriyor. Bursa'da yaşayan ve hayatında hiç Bursaspor maçını tribünden izlememiş çocukları mahalle muhtarları aracılığıyla belirleyen Osmangazi Belediyesi, bu çocukları mahallelerinden otobüslerle alarak önce Panorama 1326 Fetih Müzesi'ni gezdiriyor. Müze gezisinin ardından Bursaspor maçına doğru yola çıkan çocuklar, ilk kez gittikleri stadyumda tezahüratlarıyla Yeşil Beyazlı takıma 90 dakika boyunca destek oluyor.

Proje kapsamında son olarak Hamitler ve Çırpan mahallelerinden, hayatında hiç stadyumda maç izlememiş 90 çocuk, muhtarlar eşliğinde mahallelerinden alınarak önce Panorama 1326 Fetih Müzesi'ni rehber eşliğinde gezdi. Müze gezisinde çocuklara Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da eşlik etti. Gezinin ardından çocuklar, Bursaspor'un Yeni Mersin İdman Yurdu ile oynayacağı maçı izlemek üzere Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu Çocuk Tribünü'ne götürüldü. Hayatında ilk kez Bursaspor'u desteklemek için stadyuma gelen çocuklar, Yeşil Beyazlı takıma 90 dakika boyunca tezahüratlarıyla destek oldu.

Bursaspor'un harika bir futbol oynayarak 3-0 kazandığı maçın ardından Hamitler ve Çırpan mahallelerinden gelen çocuklar büyük mutluluk yaşadı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın çocukları düşünen güzel projesi sayesinde ilk kez stadyumda maç izlediklerini söyleyen çocuklar, Bursaspor'un maçı kazanmasıyla büyük mutluluk yaşadıklarını ifade etti. - BURSA