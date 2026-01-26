Osmangazi'de 90 çocuk Bursasporlu oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Osmangazi'de 90 çocuk Bursasporlu oldu

Osmangazi\'de 90 çocuk Bursasporlu oldu
26.01.2026 11:38  Güncelleme: 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi Belediyesi, hayatında hiç Bursaspor maçı izlemiş çocukları stadyuma götürdü. Başkan Erkan Aydın, 90 çocuğu müze gezisi sonrası Bursaspor maçına götürerek takımın destekçisi olmalarını sağladı.

Bursaspor'a desteğini her alanda sürdüren Osmangazi Belediyesi, hayatında hiç maça gitmemiş çocukları Bursaspor maçına götürerek Yeşil Beyazlı renklere gönül vermelerini sağlıyor.

Bursaspor sevgisiyle her zaman ön plana çıkan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, hayata geçirdiği projeyle yeni nesilleri Bursasporlu yapmak için büyük mücadele veriyor. Bursa'da yaşayan ve hayatında hiç Bursaspor maçını tribünden izlememiş çocukları mahalle muhtarları aracılığıyla belirleyen Osmangazi Belediyesi, bu çocukları mahallelerinden otobüslerle alarak önce Panorama 1326 Fetih Müzesi'ni gezdiriyor. Müze gezisinin ardından Bursaspor maçına doğru yola çıkan çocuklar, ilk kez gittikleri stadyumda tezahüratlarıyla Yeşil Beyazlı takıma 90 dakika boyunca destek oluyor.

Proje kapsamında son olarak Hamitler ve Çırpan mahallelerinden, hayatında hiç stadyumda maç izlememiş 90 çocuk, muhtarlar eşliğinde mahallelerinden alınarak önce Panorama 1326 Fetih Müzesi'ni rehber eşliğinde gezdi. Müze gezisinde çocuklara Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da eşlik etti. Gezinin ardından çocuklar, Bursaspor'un Yeni Mersin İdman Yurdu ile oynayacağı maçı izlemek üzere Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu Çocuk Tribünü'ne götürüldü. Hayatında ilk kez Bursaspor'u desteklemek için stadyuma gelen çocuklar, Yeşil Beyazlı takıma 90 dakika boyunca tezahüratlarıyla destek oldu.

Bursaspor'un harika bir futbol oynayarak 3-0 kazandığı maçın ardından Hamitler ve Çırpan mahallelerinden gelen çocuklar büyük mutluluk yaşadı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın çocukları düşünen güzel projesi sayesinde ilk kez stadyumda maç izlediklerini söyleyen çocuklar, Bursaspor'un maçı kazanmasıyla büyük mutluluk yaşadıklarını ifade etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Osmangazi Belediyesi, Yerel Haberler, Erkan Aydın, Bursaspor, Osmangazi, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmangazi'de 90 çocuk Bursasporlu oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esenyurt’ta saldırgan sürücüye rekor ceza Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza
17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti 17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşire tutuklandı 5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı
Haldun Dormen’in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler Haldun Dormen'in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler
Hasan Şaş Galatasaraylı yıldıza öfke kustu: Menajerin mi oynuyor Hasan Şaş Galatasaraylı yıldıza öfke kustu: Menajerin mi oynuyor?

12:31
Özgür Özel’den Bahçeli’ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
12:26
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor Lüküs lambası mı hayattan kopardı
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor! Lüküs lambası mı hayattan kopardı?
11:52
Bir hemşire daha DEM Parti’nin eylemine destek verdi Boynundaki kolye dikkat çekti
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti
11:40
Öcalan’ın Bahçeli’yi hediye ettiği kilimle ilgili çok konuşulacak yorum
Öcalan'ın Bahçeli'yi hediye ettiği kilimle ilgili çok konuşulacak yorum
10:35
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu’na hareketi büyük tepki topladı
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu'na hareketi büyük tepki topladı
10:23
Muhittin Böcek iddianamesi tamam El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
Muhittin Böcek iddianamesi tamam! El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 12:46:33. #7.11#
SON DAKİKA: Osmangazi'de 90 çocuk Bursasporlu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.