Osmangazi Belediyesi'nden Dünya Hayvanları Koruma Günü Kutlaması - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi'nden Dünya Hayvanları Koruma Günü Kutlaması

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Bursa'da, Osmangazi Belediyesi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında düzenlediği etkinlikte, sahipsiz hayvanları renkli kıyafetlerle mini misafirleriyle buluşturdu. Etkinlikte çocuklar hayvanlarla vakit geçirirken, hayvanların kulübeleri de boyandı.

04.10.2024 18:23  Güncelleme: 18:32
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Can dostlar 4 Ekim'i en güzel kıyafetleri ile kutladı

BURSA - Osmangazi Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü için kutlama etkinliği düzenledi. Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ndeki can dostların, birbirinden renkli kıyafetler giyerek minik misafirleri ile bir araya geldiği etkinlik, adeta bayram havasında geçti.

Doğaya, çevreye ve hayvanlara büyük değer veren Osmangazi Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde düzenlenen etkinlikler ile kutladı. Barınakta yer alan kedi, köpek ve keçiler, kendileri için özel olarak dikilmiş olan birbirinden renkli kıyafetleri giyerek, minik ziyaretçilerini ağırladı. Her biri bir birinden sevimli olan can dostlar, etkinliğe katılanlar tarafından uzun süre sevildi. Can dostları ile vakit geçirme imkanı bulan öğrenciler, barınakta kalan kedi ve köpeklerin kulübelerini boyadı. Birbirinden güzel kıyafetleri ile misafirlerini ağırlayan kedi, köpek ve keçiler sevgi dolu bir gün geçirmenin keyfini yaşadı. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında düzenlenen etkinliğe, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın belediye başkan yardımcıları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

"Güzel bir Bursa, Türkiye ve dünya olsun diye mücadele edeceğiz"

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, yaptığı konuşmada, "Sadakat ve sevgileriyle insanlar var olduğundan beri birlikte yaşadığımız bu can dostlarımızı sadece 4 Ekim'de değil, yılın her günü düşünmemiz ve onların da bir can taşıdığını unutmamız gerekiyor. Çocuklarımızı bu düşünceyle büyütmemiz gerekiyor. Belediyemizin tesisi olan Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, Türkiye'nin hatta Avrupa'nın en modern hayvan barınaklarından bir tanesi. Avrupa'dan ödüllü bir tesis. Burada, 60 personel ile can dostlara hizmet vermekteyiz. Tesisimiz 900 hayvan kapasitesine sahip. Kediler için özel villalar dahi var. Can dostlarımıza, Bursa ve Osmangazi'de güzel bir gelecek kuralım. Onları sahiplenelim. Her canlı gibi onlar da bir aileye sahip olduklarında mutlu oluyorlar. Çocuklarımızın hayvanları, doğayı ve yeşili sevip korumaları geleceğimiz için çok önemli. Güzel bir Bursa, Türkiye ve dünya olsun diye mücadele edeceğiz" dedi.

Başkan Aydın, programın sonunda etkinliğe katılan öğrencilere 'Hayvan Dostu Sertifikası' verdi.

Osmangazi Belediyesi\'nden Dünya Hayvanları Koruma Günü Kutlaması
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmangazi Belediyesi'nden Dünya Hayvanları Koruma Günü Kutlaması - Son Dakika

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