Osmangazi Belediyesi'nden Engelli Bireyler ve Aileleri İçin Seminer - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi'nden Engelli Bireyler ve Aileleri İçin Seminer

Osmangazi Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelli bireyler ve ailelerine yönelik bir seminer düzenledi. Seminere katılanlar, engelli bireylerin toplumsal hayata katılımı ve yerel yönetimlerin bu konudaki rolü üzerine bilgi aldı.

30.11.2024 19:16
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Osmangazi Belediyesi'nden engelli bireyler ve aileleri için seminer

BURSA - Osmangazi Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelli bireyler ve aileleri için seminer düzenledi. Seminerde, engelli bireylerin toplumsal hayata adil, eşit ve bağımsız katılımı konusunda yerel yönetimlere ve sevil toplum kuruluşlarına hangi görevlerin düştüğü konuşuldu.

Osmangazi Belediyesi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen seminerde, Erişebilir Kent Düzenlemeleri ve Engelsiz Turizm Uygulamaları Uzmanı Sosyal Pedagog Adem Kuyumcu, konuşmacı olarak yer aldı. Bursa'daki kamu personellerinin yanı sıra engelli aileleri ve engelli bireylerin katıldığı seminer, iki gün sürdü. Seminere katılanlar, engelli bireylerle iletişimde doğru sanılan yanlışları, engelliliğin kutlanacak bir şey olmadığını, engelli bireylere geçmiş olsun denilmeyeceğini, hepimiz engelli adayıyız gibi ifadeleri kullanmanın anlamsız olduğun vakıa analizi ve örneklerle öğrenme fırsatı buldu.

"Belediyelerin görevlerinden biri de erişilebilir kentler oluşturmak"

Engelli bireylerin toplumsal hayata adil, eşit ve bağımsız katılımı için yerel yönetimlerin neler yapması gerektiği konusunda konuşan Erişebilir Kent Düzenlemeleri ve Engelsiz Turizm Uygulamaları Uzmanı Sosyal Pedagog Adem Kuyumcu, "Gerçekleştirdiğimiz seminere kamu kurumlarından ve belediyelerden katılımcılarımız oldu. Bu katılımcılara erişilebilir kent, turizm, engelli ve yaşlı hizmetlerine yönelik hizmet kalitesinin arttırılması ve çeşitlendirilmesi konularında eğitim verdik. Belediyelerin görevlerinden biri de engelli bireyin evden çıkmasını sağlamak. Bunun için konutların, yaya yollarının, toplu taşıma araçlarının, kamu binalarının ve belediyeye ait yerlerin erişilebilir olması gerekiyor" dedi.

"Engellilik kutlanacak bir şey değil"

Engelli bireylerle kurulan iletişimde doğru bilinen yanlışlar olduğuna değinen Pedagog Adem Kuyumcu, "Engelli bireylere geçmiş olsun denilmez. Onlar hasta değil ve hastalık gibi geçmez. Hepimiz engelli adayıyız gibi ifadeleri kullanmak anlamsız. Sevgiler engeli aşar, gibi cümleleri kullanmayalım; çünkü bir engelliyi seviyor olmak önündeki engeli kaldırmıyor. Erişilebilirlik ile eğitim ve istihdam hakkına saygı duymak kaldırıyor. Engelliler gününü kutlamak gibi çok yanlık bir söz var. Engellilik kutlanacak bir şey değil. Engellilere özel günlerde kutlama yapılmaz. Bu seminerin faydalı olduğuna inanıyorum. Bizi misafir ettiği için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Seminerin sonunda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Sosyal Pedagog Adem Kuyumcu'ya verdiği kıymetli bilgiler için teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmangazi Belediyesi'nden Engelli Bireyler ve Aileleri İçin Seminer - Son Dakika

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