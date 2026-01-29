Osmangazi\'de etiketlere zabıta denetimi

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı, güvenli ve adil şartlarda alışveriş yapabilmesini temin etmek amacıyla denetim çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda sahaya inen ekipler, ilçe genelindeki marketlerde fiyatlara yönelik kapsamlı ve titiz kontroller uyguladı.

Yapılan denetimlerde raf ve kasa fiyatları detaylı şekilde karşılaştırılırken, ürünlerin fiyat etiketleri, gramaj bilgileri ile son kullanma tarihleri de özenle mercek altına alındı. Haksız fiyat artışlarının önüne geçilmesi ve vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesi amacıyla gerçekleştirilen kontrollerde, mevzuata aykırı uygulamaların tespit edildiği işletmelere ise gerekli uyarılar yapıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ilgili denetim çalışmalarının 2026 yılı süresince aynı hassasiyetle sürdürüleceğini vurguladı. - BURSA