Osmangazi'de etiketlere zabıta denetimi

29.01.2026 11:14  Güncelleme: 11:17
Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki marketlerde fiyat denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi için fiyat etiketleri ve ürün bilgileri dikkatle kontrol ediliyor.

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı, güvenli ve adil şartlarda alışveriş yapabilmesini temin etmek amacıyla denetim çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda sahaya inen ekipler, ilçe genelindeki marketlerde fiyatlara yönelik kapsamlı ve titiz kontroller uyguladı.

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığı ve tüketici haklarının korunmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Denetim faaliyetlerine hız veren ekipler, ilçe genelindeki marketlerde fiyatlara yönelik kapsamlı kontroller gerçekleştirmek üzere sahaya çıktı.

Yapılan denetimlerde raf ve kasa fiyatları detaylı şekilde karşılaştırılırken, ürünlerin fiyat etiketleri, gramaj bilgileri ile son kullanma tarihleri de özenle mercek altına alındı. Haksız fiyat artışlarının önüne geçilmesi ve vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesi amacıyla gerçekleştirilen kontrollerde, mevzuata aykırı uygulamaların tespit edildiği işletmelere ise gerekli uyarılar yapıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ilgili denetim çalışmalarının 2026 yılı süresince aynı hassasiyetle sürdürüleceğini vurguladı. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Bursa, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
