Osmangazi Belediyesi'nden 'Kaputa Vurun' Uyarısı

Osmangazi Belediyesi, kış ayında soğuktan araç kaputlarına ve motorlarına sığınan hayvanların fark edilmesi için 'Kaputa Vurun' çağrısında bulundu.

Osmangazi Belediyesi, soğuktan korunmak için otomobil motorlarına sığınan can dostların ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalmasının önüne geçmek için araca binmeden önce 'Kaputa Vurun' uyarısı yaptı. Soğuk havalarda hayatta kalmak için otomobil motorlarının sıcaklığı ile ısınmaya çalışan kediler, araç hareket ettikten sonra bulunduğu yere sıkışarak ya da yollarda düşerek yaralanabiliyor, hatta can verebiliyor. Doğada yaşayan her canlıya sevgi, saygı ve merhamet gösterilmesi gerektiğinin bilincinde olan Osmangazi Belediyesi, can dostların zarar görmesinin önüne geçmek için başlattığı uyarı kampanyası ile araç sahiplerinin dikkatini çekmeye çalışıyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Soğuk havalarda ısınmak için araçların motor bölmesine giren can dostlarımız, araç çalıştırıldığında yaralanabiliyor veya hayatını kaybedebiliyor. 'Kaputa Vurun' kampanyasıyla bu üzücü olayların önüne geçmeyi amaçlıyoruz" dedi. - BURSA