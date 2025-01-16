Osmangazi Belediyesi'nden Ücretsiz Veteriner Hizmeti Protokolü - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi'nden Ücretsiz Veteriner Hizmeti Protokolü

Osmangazi Belediyesi\'nden Ücretsiz Veteriner Hizmeti Protokolü

Osmangazi Belediyesi, Bursa Veteriner Hakimleri Odası ile imzaladığı protokol çerçevesinde köpek sahiplenenlerin ilk doz aşılarını, parazit uygulamalarını ve genel muayenelerini ücretsiz yaptırmalarını sağlayacak.

16.01.2025 14:33  Güncelleme: 14:36
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Osmangazi Belediyesi ve Bursa Veteriner Hakimleri Odası arasında imzalanan protokol kapsamında, Osmangazi Belediyesi Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nden köpek sahiplenen vatandaşlar, can dostunun ilk doz karma aşısını, ilk doz iç-dış parazitini ve ilk genel muayenesini Bursa Veteriner Hakimleri Odası'na bağlı veteriner kliniklerinde ücretsiz olarak yaptırabilecek.

Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi bünyesinde can dostların daha sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürebilmeleri adına yılardır kısırlaştırma, tedavi ve rehabilitasyon çalışmaları yürüten Osmangazi Belediyesi, sokak köpeklerinin sahiplenilmesi noktasında önemli bir protokole imza attı. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve Bursa Veteriner Hakimleri Odası Başkanı Melike Baysal arasında imzalanan protokol kapsamında, Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde belediye ekipleri tarafından kısırlaştırılan, kuduz aşısı vurulan, iç-dış parazit uygulaması yapılan, miktoçip ve küpe takılarak kayıt altına alınan sokak köpeklerini sahiplenen vatandaşlar, sahiplendiği can dostunun ilk doz karma aşısını, ilk doz iç-dış parazitini ve ilk genel muayenesini Bursa Veteriner Hakimleri Odası'na bağlı veteriner kliniklerinde ücretsiz olarak yaptırabilecek. Yapılan işlemlerin maliyeti, Osmangazi Belediyesi tarafından karşılanacak.

"Ek bir hayvan barınağı konusunda çalışmamız var"

Protokol imza töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Geçtiğimiz yıl 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklik hem belediyeleri, hem hayvanları, hem de vatandaşları çok zor duruma soktu. Hiçbir kaynak ayırmadan belediyeleri sokak hayvanları konusunda birinci derecede sorumlu tutmak, belediyeleri cezalandırmak anlamına geliyor. Hayvan barınağı olmayan birçok belediye var. Her türlü eleştiriye ve itiraza rağmen maalesef Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişikliğe gidildi. Türkiye'nin en büyük hayvan barınaklarından birine sahip olan Osmangazi Belediyesi olarak hem can dostlarımızın hayatı hem de toplumun güvenliği için üst düzey hizmet vermeye çalışıyoruz. Ancak bir milyon nüfuslu bir ilçede bizim barınağımızın da ihtiyaçları karşılaması mümkün değil. Ek bir hayvan barınağı konusunda çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

"Köpek sahiplendirme hızını arttırmak istiyoruz"

Osmangazi Belediyesi olarak 2024 yılında 703 sokak hayvanını sahiplendirdiklerini belirten Başkan Aydın, "Bursa Veteriner Hakimleri Odası ile imzaladığımız bu protokol ile barınağımızdan köpek sahiplenen vatandaşlarımıza bir nebze de olsa maddi destek sağlayacak bir uygulamayı başlatıyoruz. Bu protokol ile kentimizdeki köpek sahiplendirme hızını arttırmak istiyoruz. Umarım Bursalılar da bu konuda gereğini yaparlar ve can dostlarımıza daha yaşanabilir bir Osmangazi ve Bursa temin ederiz" diye konuştu.

Bursa Veteriner Hakimleri Odası Başkanı Melike Baysal da yaptığı konuşmada, "Geçtiğimiz yıl, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklik, ne yazık ki belediyelerin zora girmesine neden oldu. Çünkü, sokaklardan alınıp kısırlaştırılan hayvanlarının tekrardan alındıkları yere bırakılması yasaklandı. Belediyelere ait olan barınakların kapasiteleri sınırlı olduğu için bir süre sonra sokaklardan alınan hayvanların barınakta tutulması imkansız hale geliyor. Aralık ayında yapılan İl Hayvan Koruma Kurulu Toplantısı'nda gördük ki Bursa'da yapılan hayvan kısırlaştırma sayısı oldukça azalmış durumda. Sadece Bursa için değil tüm Türkiye'de kısırlaştırma sayılarında düşüş var. Bizler, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklikten sonra hayvanları, kanundan korumak durumunda kalıyoruz. Bu protokol, kanunları ihlal etmeden sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi noktasında taşın altına elimizi koymamıza vesile oldu. Bu dünyanın hayvanlar için yaşanabilir bir yer olması adına çalışmalar yürütüyoruz. Bu protokolün hem bizim, hem hayvanlar için hem de Osmangazi Belediyesi için faydalı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmangazi Belediyesi'nden Ücretsiz Veteriner Hizmeti Protokolü - Son Dakika

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