 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Osmangazi Belediyesi Personeline Deprem ve Yangın Eğitimi Verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Osmangazi Belediyesi Personeline Deprem ve Yangın Eğitimi Verdi

Osmangazi Belediyesi, personelini deprem ve yangınlara karşı bilinçlendirmek amacıyla yıl boyunca eğitimler düzenliyor. Eğitimlerin ardından gerçekleştirilen deprem ve yangın tatbikatında personel, doğru hareketleri sergilemeye çalıştı. Tatbikatta binanın tamamen boşaltılma süresi ise 1 dakika 34 saniyeye kadar düştü.

Osmangazi Belediyesi Personeline Deprem ve Yangın Eğitimi Verdi
28.12.2023 - 14:55,
Abone Ol

Personelini afetlere karşı şuurlandırmak için yıl boyunca eğitimler veren Osmangazi Belediyesi, eğitimler sonrasında deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

Osmangazi Belediyesi, personelini deprem ve yangınlara karşı daha duyarlı ve bilinçli olması için yılda 3 kez deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştiriyor. Belediyeye ait hizmet binalarında yapılan tatbikatlarda ilk çalan sirenle birlikte deprem tatbikatı yapıldığı anonsu geçilerek personelinin en yakın masanın altına çök kapan tekniği uygulaması istendi. Bu esnadaOsmangazi Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri, personelin hareketleri doğru yapıp yapmadığını gözlemledi.

Bu aşamadan sonra ikinci bir alarm çalınarak yangın tatbikatı yapıldığı ve tüm personelin binayı tamamen boşaltılması istendi. Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri, tüm personelin kaç dakikada binayı tamamen boşaltacağının süresi tuttu. Geçtiğimiz yıllarda 2 dakika 30 saniyede bina tamamen boşaltılırken son yapılan tatbikatta ise bu süre 1 dakika 34 saniyeye kadar düştü. - BURSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Osmangazi Belediyesi, Belediye, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmangazi Belediyesi Personeline Deprem ve Yangın Eğitimi Verdi - Son Dakika


15:26
Otobüs şoförünün muavini ezerek öldürmesinin altından kadın meselesi çıktı Otobüs şoförünün muavini ezerek öldürmesinin altından kadın meselesi çıktı
15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret değerlendirmesi: Önemli ama yeterli değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret değerlendirmesi: Önemli ama yeterli değil
15:13
Süper Kupa finalini yerinde izleyecek Ronaldo, tarafını seçti Süper Kupa finalini yerinde izleyecek Ronaldo, tarafını seçti
15:04
12 şehit vermiştik! Üs bölgesindeki görüntüler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum 12 şehit vermiştik! Üs bölgesindeki görüntüler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:58
Bakan Mehmet Şimşek, 'Fakir aile ziyareti' paylaşımını sildi Bakan Mehmet Şimşek, 'Fakir aile ziyareti' paylaşımını sildi
14:48
Katil zanlısından mahkemede ilginç savunma: Manifestonun katı kuralları vardır, pişman değilim Katil zanlısından mahkemede ilginç savunma: Manifestonun katı kuralları vardır, pişman değilim
14:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya muhtarlık talimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya muhtarlık talimatı
14:41
Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı

Son Dakika
15:26 Otobüs şoförünün muavini ezerek öldürmesinin altından kadın meselesi çıktı
15:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret değerlendirmesi: Önemli ama yeterli değil
15:13 Süper Kupa finalini yerinde izleyecek Ronaldo, tarafını seçti
15:04 12 şehit vermiştik! Üs bölgesindeki görüntüler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:58 Bakan Mehmet Şimşek, 'Fakir aile ziyareti' paylaşımını sildi
14:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya muhtarlık talimatı
14:48 Katil zanlısından mahkemede ilginç savunma: Manifestonun katı kuralları vardır, pişman değilim
14:39 Hakim Ziyech Süper Kupa maçında yok
14:41 Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
14:23 Zincirleme kaza sonrası kritik uyarı! 3 gün boyunca sis etkili olacak, bu yollara çıkmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 16:00:21. #1.13#
SON DAKİKA: Osmangazi Belediyesi Personeline Deprem ve Yangın Eğitimi Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement