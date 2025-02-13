Osmangazi Belediyesi, Tüberküloz Hastalığına Karşı Bilgilendirme Seminere Düzenliyor - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi, Tüberküloz Hastalığına Karşı Bilgilendirme Seminere Düzenliyor

Osmangazi Belediyesi, Tüberküloz Hastalığına Karşı Bilgilendirme Seminere Düzenliyor

Osmangazi Belediyesi, tüberküloz hastalığına karşı vatandaşları bilgilendirmek amacıyla seminerler düzenliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tülay Bulut'un katılımıyla yapılan eğitimler, hastalığın belirtileri, etkileri ve korunma yöntemleri hakkında bilgi veriyor.

13.02.2025 10:59  Güncelleme: 11:01
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Osmangazi Belediyesi, tedavi edilmediğinde ölüme varan sonuçlara sebebiyet veren tüberküloz hastalığına karşı vatandaşları bilgilendirmek adına seminerler düzenliyor.

'Mycobacterium tuberculosis' isimli bakterinin sebep olduğu ve hava yoluyla yayılan bulaşıcı bir akciğer hastalığı olan tüberküloz, halk arasında bilinen adı ile 'verem' tedavi edilmediği takdirde ölümle varan sonuçlara sebep olabiliyor. Tüberküloz, hastalığına karşı vatandaşları bilgilendirmek için çalışma başlatan Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği seminere ilçede yaşayan vatandaşlar yoğun katılım gösteriyor. Bakteriyel bir enfeksiyon olan tüberküloz, akciğerlerin yanı sıra omurga, beyin ve diğer organlara da zarar verebiliyor. Toplu alanlarda bulunmak da hastalık riskini yükseltiyor. Tedavisi antibiyotik yoluyla mümkün olan tüberküloz, tedavi edilmediği takdirde ölüme varan sonuçlar doğuran hastalık olarak biliniyor.

Osmangazi Belediyesi'nin Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'yle ortaklaşa düzenlediği tüberküloz eğitimi, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tülay Bulut, tarafından Hüdavendigar Sosyal Gelişim ve Yakup Aktaş Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Verilen eğitimlerde tüberküloz hastalığı nedir? Yan etkileri nelerdir? Erken tanı ile hastalıktan korunma yöntemleri ve hastalığa yakalandığında neler yapılması gerektiği konularında bilgiler verilerek hastalığa karşı koruyucu ekipmanlar tanıtıldı. Düzenlenen eğitime daha önce aile üyelerinde tüberküloz hastalığına yakalanmış vatandaşlarda katıldı.

Tüberkülozun bulaşıcı bir hastalık olduğunu ifade eden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tülay Bulut, "Hastalığın belirtileri, 3 haftadan uzun süren şiddetli öksürük, kanlı balgam, göğüs ağrısı ve nefes darlığı, iştahsızlık ve istemsiz kilo kaybı, ateş, titreme, gece terlemeleri, yorgunluk ve halsizlik, boyundaki lenf bezlerinde şişlik, iyi hissetmeme, ses kısıklığı sırt ağrısı, olarak kendini gösteriyor. Biz de verdiğimiz eğitimlerle vatandaşlarımızı bu hastalığa karşı bilinçlendiriyor ve bilgilendiriyoruz" dedi.

Tüberküloz hastalığına karşı bilinçlendirme eğitimleri 13 Şubat 2025 14.30'da Soğanlı Kültür Merkezi'nde devam edecek. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmangazi Belediyesi, Tüberküloz Hastalığına Karşı Bilgilendirme Seminere Düzenliyor - Son Dakika

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