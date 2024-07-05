Osmangazi Belediyesi Yaz Spor Okulları Yüzme Kursu Sertifikaları Verildi - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi Yaz Spor Okulları Yüzme Kursu Sertifikaları Verildi

Osmangazi Belediyesi Yaz Spor Okulları Yüzme Kursu Sertifikaları Verildi

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen yaz spor okulları yüzme kursunun birinci dönemi başarıyla tamamlayan öğrenciler, sertifikalarına kavuştu. Toplam 563 öğrenciye iki hafta süresince yüzme eğitimi verildi.

05.07.2024 20:00  Güncelleme: 20:03
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Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen yaz spor okulları yüzme kursunun birinci dönemini başarıyla tamamlayan öğrenciler, sertifikalarına kavuştu.

Osmangazi Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Fatih, Yeni Karaman, Soğanlı ve Demirtaş yüzme havuzlarında düzenlenen yaz spor okulları yüzme kursunun birinci dönemi sona erdi. 6-14 yaş aralığındaki öğrencilere yönelik düzenlenen yüzme kursunun birinci dönemine katılan toplam 563 yüzme sevdalısına, uzman antrenörler tarafından iki hafta süresince yüzme eğitimi verildi. Çocukları spora teşvik etmek ve öğrencilerin yaz tatilinde kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak adına düzenlenen yaz spor okulları yüzme kursunu başarıyla tamamlayan öğrenciler, Demirtaş Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen törenle sertifikaların aldı. Minik yüzücülere sertifikalarını, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir ve Osmangazi Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karayılan verdi. Genç yüzücülerin, sertifika töreninde oldukça heyecanlı oldukları görüldü.

Osmangazi Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karayılan, yüzme sporunun 6-14 yaş arasındaki çocukların fiziksel gelişimi için çok önemli olduğuna vurgu yaparak, "Çocuklarımız ve gençlerimiz için birçok farklı branşta yaz spor okulları açtık. Tesislerimizde çocuklarımıza hizmet verdiğimiz için mutluluk duyuyoruz. Belediye Başkanımız Erkan Aydın, adına tüm öğrencilerimize ve kurslarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Sertifikalarını alan öğrenciler, aileleri ve antrenörleri ile birlikte Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir ve Osmangazi Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karayılan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmangazi Belediyesi Yaz Spor Okulları Yüzme Kursu Sertifikaları Verildi - Son Dakika

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