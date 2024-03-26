Osmangazi Belediyesi Yetimler Günü İftar Programı Düzenledi

Osmangazi Belediyesi, her yıl Ramazan ayının 15'inci günü idrak edilen Dünya Yetimler Günü vesilesiyle iftar programı düzenledi. Yemeğe katılan yetim çocuklar, gecenin sonunda Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a doğum günü sürprizi yaptı. Büyük mutluluk yaşayan Başkan Dündar, doğum günü pastasını çocuklar ile birlikte kesti.
Osmangazi Belediyesi ve İnsan Hak ve Hürriyetleri Bursa Şubesi, İslam dünyasında Ramazan ayının 15'inci gününün Dünya Yetimler Günü olarak kabul edilmesi vesilesiyle, yetim çocuklar için iftar programı düzenledi. İftar öncesinde masaları tek tek dolaşan Başkan Dündar, yetim çocuklar ile yakından ilgilendi. Çocukların her biri ile sohbet edip şakalaşan Başkan Dündar, fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan iftar programında, akşam ezanının okunmasıyla birlikte hep birlikte dualar edilerek oruçlar açıldı.
"7 yıldır çocuklarımızla aynı sofrada buluşuyoruz"
İftar yemeğinin ardından konuşma yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Bugün iftar yemeğini düzenlediğimiz Osmangazi Meydanı, hizmete açılmasıyla birlikte Bursalıların buluşma noktası olacak. Ramazan ayının ilk akşamından itibaren bu dev meydanda iftar programları düzenliyoruz. Farklı kesimlerden vatandaşlarımızla aynı sofra etrafında buluşarak oruçlarımızı açıyoruz. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu birlikte yaşıyoruz. Ramazan ayının 15'inci gününde idrak edilen Dünya Yetimler Günü vesilesiyle de bugün yetim çocuklarımız ile bir araya geldik. Osmangazi Belediyesi olarak 7 yıldır Dünya Yetimler Günü'nde iftar programı düzenliyoruz. Allah, bizleri buluşturanlardan razı olsun. Allah, bu güzelliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Ramazan ayının bu birleştirici güzelliğini diğer aylarda da yaşayalım. Bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum" dedi.
" Gazze'ye yönelik saldırılar nedeniyle içimiz buruk"
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle bu yıl Ramazan ayını buruk yaşadıklarını ifade eden Başkan Dündar, "Kalbimiz Filistin için atıyor. Maalesef orada bu imkana sahip olmayan çocuklarımız var. İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de Müslüman kardeşlerimiz açlıkla, yoklukla mücadele ediyor. Dualarımız Gazze için. İnşallah Filistin en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşur" diye konuştu.
Dündar'a doğum günü sürprizi
İftar yemeğinin ardından programa katılan çocuklar tarafından Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a doğum günü sürprizi yapıldı. Doğum günü pastasını görünce duygu dolu anlar yaşayan Başkan Dündar, üzerinde fotoğrafının bulunduğu pastayı çocuklar ile birlikte kesti. Yetim çocuklar, 59'uncu yaşına giren Başkan Dündar'a doğum günü hediyesi olarak da Filistinli bir çocuğu resmettikleri tablo hediye etti. Bu yaşına kadar ki en özel doğum gününü yaşadığını ve en özel hediyeyi aldığını ifade eden Başkan Dündar, çocukların her birine sarılarak teşekkür etti. Çocuklara çeşitli hediyeler veren Başkan Dündar, bu güzel akşamı, hediyelerini alan çocukların yüzlerindeki sevinçle taçlandırdı. - BURSA
Son Dakika › Yerel › Osmangazi Belediyesi Yetimler Günü İftar Programı Düzenledi - Son Dakika
AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday tanıtım toplantısında 'Sen seçimi al gerisi bende' dediğini belirterek desteğini esirgemediğini ifade etti. Çetinkaya, gençlerin desteğini de göz doldurdu.
Kamu Emekçileri Sendikası (KESK), 31 Mart tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimler öncesinde 'tutum belgesini' açıkladı. Belgede, KESK'in emekten yana, demokratik, katılımcı, şeffaf, toplumsal cinsiyet eşitliğini odağına alan, özgürlükçü ve ekolojik bir biçimde yeniden yapılanmayı savunduğu belirtildi. Ayrıca, toplumsal yararı esas alan adaylara oy verilmesi gerektiği vurgulandı.
Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Bodrum'un Yalıçiftlik, Kızılağaç, Güvercinlik ve Torba mahallelerinde hemşehrileriyle buluştu. Tosun'un Güvercinlik'teki halk buluşması renkli görüntülere sahne oldu.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, Korkutelililer Derneği'nin iftar buluşmasına katıldı. Başkan Böcek, doğup büyüdüğü topraklara hizmet etmenin gurur ve onurunu yaşadığını söyledi.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Muradiye Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti. MUOSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Başkan Cengiz Ergün'e tam destek vereceklerini söyledi.
Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, 31 Mart seçimlerinin sıradan bir seçim olmadığını belirterek, Türkiye'nin kaybetmesi halinde ekonomide kriz yaşanacağını söyledi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Budapeşte'deki törende Avrupa Birliği'ni ağır ithamlarla suçladı. Orban, Brüksel'i işgalci imparatorluklara benzetti ve Macaristan'ın bağımsızlığını korumak için Brüksel'i ele geçirmekten başka çareleri kalmadığını söyledi. Orban'ın Brüksel'e karşı saldırılarının dozunu arttırmasının nedenleri arasında yaklaşan seçimler ve Brüksel'in Macaristan'a karşı yaptırım paketleri hazırladığı haberleri yer alıyor.
AK Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın, Bahçecik Mahallesi'nde cezaevinin yerine kültür, sanat ve spor alanlarının bulunacağı bir proje hayata geçireceklerini açıkladı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Muhittin Böcek, Korkutelililer Derneği'nin iftar buluşmasına katıldı. Başkan Böcek, doğup büyüdüğü topraklara hizmet etmenin gurur ve onurunu yaşadığını söyledi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar'da 5 yılda yaklaşık 2,5 milyar liralık yatırım yaparak turizmin gelişmesine katkı sağladı. Yol bakım çalışmalarından içme suyu şebekesine kadar birçok alanda önemli projeler hayata geçirildi.
AK Parti Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, göreve geldikleri 2019 yılında çıraklık dönemi yaşadıklarını ve bu süre zarfında iktidar partisinin belediye başkanı olmanın avantajını kullandıklarını ifade etti. Başkan Yarka, eksikleri daha iyi gördüklerini belirterek, çıraklık döneminin bittiğini ve ustalık döneminin başladığını söyledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Parti Meclis Üyesi Prof. Dr. Armağan Erdoğan, Bozüyük Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile bir araya geldi. Ziyarette seçim çalışmaları ve projeler hakkında bilgi alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?