Osmangazi'de bayram hazırlıkları tamam - Son Dakika
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Osmangazi'de bayram hazırlıkları tamam

Osmangazi Belediyesi, Kurban Bayramı süresince kurbanlıkların temiz ve hijyenik şartlarda satış ve kesim işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli tedbirleri aldı.

11.06.2024 12:25
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Osmangazi'de bayram hazırlıkları tamam

Osmangazi'de kurban kesim noktaları belli oldu

BURSA - Büyükbaş ve küçükbaş hayvan satışı yapılan kotraları gezerek hem hayvan yetiştiricileri ve hem de vatandaşlarla bir araya gelen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, dini vecibelerini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmeleri adına tüm hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

Osmangazi Belediyesi, Kurban Bayramı süresince kurbanlıkların temiz ve hijyenik şartlarda satış ve kesim işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli tedbirleri aldı. Gerek hayvan yetiştiricilerine, gerekse kurbanlık alacak vatandaşlara güvenilir, sağlıklı ve kaliteli hizmet sunmak isteyen Osmangazi Belediyesi, Veysel Karani Mahallesi'nde yer alan Modern Kurban Satış ve Kesim Tesisi'nin yanı sıra Geçit Mahallesi'nde de bir kurban bir satış noktası oluşturdu. Veysel Karani Modern Kurban Satış Tesisi'nde bu yıl, 8 bin 120 küçükbaş, 2 bin 800 de büyükbaş olmak üzere toplam 10 bin 920 hayvan satışa çıktı. Geçit Mahallesi'nde oluşturulan kurban pazarında ise 1560 büyükbaş ve 8 bin 300 küçükbaş hayvan yerini aldı.

Vatandaşların kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak kesmelerini sağlamak için ilçedeki 23 kapalı ve açık pazar yeri de kurban kesim alanı olarak düzenlendi. Bağlarbaşı, Kükürtlü, Yeşilova, Emek, Dikkaldırım, Küçükbalıklı, Hamitler, Doğanevler, Alacahırka, Sırameşeler, Yunuseli, Geçit (Gündüz Sok), Geçit (1. Gediz Sok.), Soğanlı-Çirişhane, Soğanlı, Yenibağlar, Hürriyet, Ziraat Pazarı, Panayır, Yunuseli-Akyıldız, Yenikent, Alemdar, Demirtaş mahallelerinde bulunan kapalı ve açık pazar yerlerinin yanı sıra Geçit Mahallesi'nde kurulan kurban satış noktası ile Veysel Karani Modern Kurban Satış ve Kesim Tesisi de kurban kesim noktaları olarak belirlendi.

Osmangazi'deki kesim yerleri, çevre ve toplum sağlığını olumsuz etkileyecek durumlardan arındırılarak, genel sağlık şartlarına uygun olarak düzenli şekilde dezenfekte edilecek. Kesim yerlerinde bayram süresince kötü görüntülerin oluşmaması için Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri görev yapacak. Kesim yerleri bayram süresince tankerle sürekli olarak yıkanacak. Çalışmalar bayram süresince her saat sürecek.

Osmangazili yurttaşların dini vecibelerini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmeleri ve huzurlu bir bayram geçirmeleri adına her türlü tedbiri aldıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Osmangazi Belediyesi olarak gerek hayvan yetiştiricilerine, gerekse kurbanlık alacak vatandaşlara güvenilir, sağlıklı ve kaliteli hizmet sunmak adına Veysel Karani Modern Kurban Satış ve Kesim Tesisi'nin yanı sıra Geçit Mahallesi'nde de bir kurban bir satış noktası oluşturduk. İlçe genelindeki 23 kapalı ve açık pazar yerini de kurban kesim alanı olarak belirledik. Vatandaşlarımızdan ricamız, kurban ibadetlerini belediyemiz tarafından belirlenen kurban kesim noktalarında yapmaları. Hijyenik ve sağlıklı ortamlarda, kendilerine ve başkalarına zarar vermeden kurbanlarını kesmelerini istiyoruz" dedi.

Bayram süresince belediye personelinin de vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram geçirmeleri için görevlerinin başında olacağını dile getiren Başkan Aydın, "Temizlik İşleri, Fen İşleri, Zabıta ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimizin yanı sıra çağrı merkezi personelimiz de bayram süresince çalışmalar yürütecek. Vatandaşlarımız acil durumlarda bize ulaşabilir, herhangi bir sıkıntı durumunda belediyemizi arayarak istek, talep ve şikayetlerini iletebilirler. Hayvanlarını satmak için yurdumuzun çeşitli noktalarından Osmangazi'ye gelen yurttaşlarımızla da sürekli irtibat içerisindeyiz. Onların da sorunlarını ve taleplerini gelip yerinde dinledik. Çözüm üretmek için buradayız. Şimdiden bir aksaklık oluşmaması adına yurttaşlarımızın da kurban kesim yeri olarak belirlenen noktalarda ibadetlerini yerine getirmelerini istiyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak gerek yönetim kadromuz gerekse personelimiz olarak Kurban Bayramı'na hazırız. Şimdiden tüm İslam aleminin yaklaşan Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Allah, yeni bayramlara kavuşturmayı bizlere nasip etsin" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmangazi'de bayram hazırlıkları tamam - Son Dakika

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