Osmangazi'de Erhan Sevimli ile '1 Kitap 1 Yazar' Buluşması - Son Dakika
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Osmangazi'de Erhan Sevimli ile '1 Kitap 1 Yazar' Buluşması

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Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği '1 Kitap 1 Yazar' etkinliğinin ilk konuğu yazar Erhan Sevimli oldu. Sevimli, Koca Kafa isimli kitabını tanıttı ve imza günü düzenledi.

24.10.2024 16:59  Güncelleme: 17:22
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Osmangazi'de 1 Kitap 1 Yazar buluşmaları

Kitapseverler Osmangazi'de buluştu

BURSA - Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen '1 Kitap 1 Yazar' buluşmaları etkinliğinin ilk konuğu Yazar Erhan Sevimli oldu. Bir araya geldiği Osmangazili kitapseverler ile güzel bir söyleşiye imza atan Sevimli, etkinlik sonunda Koca Kafa adlı kitabı için imza günü düzenledi.

1973 yılından itibaren aktif siyasetin içinde bulunan ve geçmiş dönemlerde CHP Bursa İl Başkanlığı da yapan Erhan Sevimli, kaleme aldığı Koca Kafa adlı kitabında, 1950'li yıllardan bu yana gelişen siyasal ve sosyal olayları bir araya getirdi. Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen '1 Kitap 1 Yazar' buluşmaları etkinliğinin ilk konuğu olan Sevimli, bir araya geldiği Osmangazili kitapseverler ile Koca Kafa kitabının yanı sıra edebiyat ve siyaset üzerine söyleşi gerçekleştirdi. Hacı Tonak moderatörlüğünde Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinliğe Başbakan Eski Yardımcısı Ertuğrul Yalçın Bayır, geçmiş dönem milletvekilleri Ali Arabacı ve Yahya Şimşek ile birlikte çok sayıda kitapsever katıldı.

"Cumhuriyet'in imkanlarıyla belirli bir yerlere geldik"

Kitabında 1950 yılından bu tarafa gelişen siyasal ve sosyal olayları incelediğini ifade eden Erhan Sevimli, "Koca Kafa kitabı, siyasetle ve toplumla ilgilenmek isteyenlere bir belge niteliği taşıyor. Bu kitap, tek başıma yaptığım bir iş değil, kolektif bir çalışmanın ürünü. Benim bu konuda editörüm Hacı Tonak'tır. Aynı kuşağı yaşadığımız için birbirimizi tamamladık ve ortaya bir eser çıktı. Gençliğimiz, memleket, vatan ve insan sevgisiyle geçti. Cumhuriyet'in imkanlarından yararlanarak belirli bir yerlere geldik. Bunun kıymetini ve aydınlanmanın önemini çok iyi idrak edenlerdeniz. Yalnız kendimizi ve ailemizi değil, ülkemizi ve insanlarımızı da düşünerek mücadele verdik. Bu konuda hayatlarını feda edenler, acı çekenler, zulme uğrayanlar oldu. Bugün hayatta kaldıysak, bu belirli tesadüflere bağlı. Emperyalizmin ne oyunlar oynadığını sizler benim kadar biliyorsunuz. Bunlara karşı durmak için bu yaşımıza kadar mücadele verdik. Kitabımı bu esas üzerine kurgulayarak yazmaya çalıştım. Bu benim kendi kişisel başarım değil, kolektif bir çalışmanın ürünü. Kitabı yazma aşamasında başta ailem olmak üzere geçmiş dönem CHP Bursa Milletvekili Ceyhin İrgil, sevgili arkadaşım Hacı Tonak ve diğer arkadaşlarımın katkılarını göz ardı edemem" dedi.

Erhan Sevimli ile liseden bu yana tanıştığını belirten Başbakan Eski Yardımcısı Ertuğrul Yalçınbayır, "Öğrenmenin, öğretmenin ve okumanın sonu yok. Bu kitabı okurken birçok insan ve hatıra aklımıza geldi" şeklinde konuştu.

Geçmiş dönem milletvekilleri Ali Arabacı ve Yahya Şimşek ise sevgili arkadaşları Erhan Sevimli'nin kaleme aldığı Koca Kafa isimli kitabın imza gününde bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Düzenlenen söyleşinin ardından Erhan Sevimli, kaleme aldığı Koca Kafa isimli kitabını imzaladı.

Osmangazi\'de Erhan Sevimli ile \'1 Kitap 1 Yazar\' Buluşması
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmangazi'de Erhan Sevimli ile '1 Kitap 1 Yazar' Buluşması - Son Dakika

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