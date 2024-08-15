Osmangazi'de öğrenciler drama kursunu başarıyla bitirdi - Son Dakika
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Yerel

Osmangazi'de öğrenciler drama kursunu başarıyla bitirdi

Osmangazi Belediyesi'nin açtığı Çocuk Drama Atölyesi'ni başarıyla bitiren öğrenciler sertifikalarını düzenlenen törenle aldı.

15.08.2024 23:09
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- Osmangazi'de öğrenciler drama kursunu başarıyla bitirdi

BURSA - Osmangazi Belediyesi'nin açtığı Çocuk Drama Atölyesi'ni başarıyla bitiren öğrenciler sertifikalarını düzenlenen törenle aldı.

Çocukların sosyal gelişimlerini destekleyen, sözel ve bedensel ifade iletişim kurabilme, anlama, dinleme, kavrama ve sorun çözebilme becerilerini arttıran, hayal dünyalarına, fikri ve fiziksel gelişimine katkı sağlayan Çocuk Drama Kursları düzenleyen Osmangazi Belediyesi, bu kurslarda 7-11 yaş arası öğrencilere alanında uzman eğitmenler tarafından 6 hafta süren eğitim verdi.

'Osmangazi Atölyelerle Buluşuyor' adı altında çocuklara ücretsiz olarak verilen Çocuk Drama Atölyesi'ni başarıyla bitiren 24 öğrenci sertifikalarını Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir'in elinden aldı. Soğanlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende sertifikalarını alan çocukların mutlu ve heyecanlı olduğu görüldü.

Bu kurslarda çocukların zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmaya çalıştıklarını ifade eden Çağdaş Drama Derneği Eğitmeni Gülşah Güler, "Bu kurslar çocuklarımız için çok faydalı oldu. Bu kursları açarak bu katkıyı sağlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu kursları başarıyla bitiren 24 öğrencimiz sertifikalarını alıyor. Bu eğitimler 6 hafta sürdü, çocuklarla masal atölyesi yaptık, burada Anadolu masallarını anlattık. Biz çocuklarla bir adaya gittik burada çocuklarla bir takım maceralar yaşadık. Çocuk Drama Atölyesi'nde biz her şeyi merak odağında veriyoruz. Çocukların hayal dünyalarını geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Sertifikalarını alan çocuklar, kendilerine bu imkanı sunan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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