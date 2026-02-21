Osmangazi Belediyesi, Ramazan'ın manevi iklimini ilçenin dört yanına taşıyor - Son Dakika
Son Dakika

Osmangazi Belediyesi, Ramazan'ın manevi iklimini ilçenin dört yanına taşıyor
21.02.2026 13:43  Güncelleme: 13:45
Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Üftade Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerde vatandaşlarla bir araya gelerek Ramazan'ın huzurunu birlikte yaşadı. İftar sofraları ve kültürel etkinliklerle dolu Ramazan ayı, Osmangazi'nin mahallelerinde paylaşma ve yardımlaşma ruhunu pekiştiriyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, renkli etkinliklerle Ramazan akşamlarının şenlendiği Üftade Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya gelerek, Ramazan'ın huzurunu Osmangazililerle birlikte yaşadı. Başkan Aydın, "Bursa'nın kalbi Osmangazi'de bütün vatandaşlarımıza Ramazan'ın coşkusunu, bereketini, huzurunu yaşatmak amacıyla çalışıyoruz." diye konuştu.

Osmangazi Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini ilçenin dört bir yanına taşıyarak farklı noktalarda düzenlediği iftar programları ve kültürel etkinliklerle vatandaşları aynı sofrada buluşturuyor. Paylaşma ve yardımlaşma duygularının en yoğun şekilde hissedildiği bu mübarek ayda kurulan gönül sofraları, Ramazan'ın bereketini ve huzurunu Osmangazi'nin mahallelerine yayıyor. Birlik ve beraberliğin güçlendiği iftar buluşmalarında vatandaşlar hep birlikte oruçlarını açarken,, Ramazan akşamları da geleneksel etkinliklerle şenleniyor. Özellikle Osmangazi Meydanı ve Üftade Meydanı'nda kurulan Ramazan alanları, ailelerin çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirebildiği, komşuluk ilişkilerinin pekiştiği buluşma noktalarına dönüşüyor.

"Osmangazi'de Ramazan'ın coşkusunu ve huzurunu yaşatmak için çalışıyoruz"

Ramazan etkinlikleri kapsamında Üftade Meydanı'nı ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, vatandaşlarla bir araya geldi. Meydanda kurulan stantları ziyaret eden Başkan Aydın, esnafa da hayırlı işler temennisinde bulunurken, vatandaşların da talep ve önerileri dikkatle dinledi. Alanda özellikle kendisine ilgi gösteren çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Aydın, Ramazan'ın samimi atmosferini, Osmangazili vatandaşlarla birlikte yaşadı.

Osmangazi'de vatandaşlara, Ramazan ayının huzurunu ve bereketini yaşatmak amacıyla çalıştıklarına işaret eden Başkan Aydın, şunları kaydetti;

"Öncelikle bir kez daha bütün vatandaşlarımızın Ramazan ayını tebrik ediyoruz. Ramazan, gündüz oruç tutmak nefsimize hakim olmak, iftardan sonra da böyle Ramazan sokaklarında orta oyunlarıyla çocukların eğlenebileceği, ailelerin çıkıp rahat nefes alabileceği etkinliklerle güzel oluyor. Şu anda da Üftade Seyir Terası'ndayız. Üftade Hazretleri'nin hemen önünde. Her yaştan insanımız, çocuğu, yaşlısı, genci hep birlikte orucun verdiği rehaveti, burada etkinliklerle atıyorlar. Güzel bir katılım var. Osmangazi Meydanı'nda da yine bir Ramazan sokağımız var. Bursa'nın kalbi Osmangazi'de bütün vatandaşlarımıza Ramazan'ın coşkusunu, bereketini, huzurunu yaşatmak amacıyla çalışıyoruz. Öncelikle Kadir Gecesi'ne daha sonra da Ramazan Bayramı'na hep birlikte ulaşmak dileğiyle, Ramazan'ımızı bir kez daha tebrik ediyorum."

Üftade Meydanı'nda düzenlenen programda geleneksel Karagöz oyunu sahnelenirken, iftarın hemen ardından gerçekleştirilen ney ve kanun Ramazan gecelerine ayrı bir huzur kattı. Osmanlı'dan günümüze uzanan kültürel mirasın izlerini taşıyan etkinlikler, özellikle çocuklar ve aileler tarafından büyük ilgi gördü.

Ovaakça mahalle sakinleri iftar sofrasında buluştu

Osmangazi Belediyesi, diğer yandan paylaşmanın ve kardeşliğin simgesi haline gelen iftar sofralarında mahalle sakinlerini de bir araya getiriyor. Bu doğrultuda Ovaakça Mahallesi'nde düzenlenen iftar programı, mahalle sakinlerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Belediye Düğün Salonu'nda CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Halil Aktaş, Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı ve mahalle muhtarlarının da hazır bulunduğu iftar öncesinde Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Ovaakçalılar, ezanın okunmasıyla birlikte hep birlikte oruçlarını açtı. Aynı sofrada bir araya gelen vatandaşlar, Ramazan'ın manevi atmosferini komşularıyla paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Osmangazili vatandaşlar, düzenlenen iftar programları ve etkinliklerden dolayı, Osmangazi Belediyesi'ne ve Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkürlerini sunarak, Ramazan ayına ilişkin hayırlı ve güzel temennilerde bulundu.

Üftade Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Erkan Aydın, Üftade Hazretleri'nin türbesine de ziyaret ederek dua etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Osmangazi Belediyesi, Erkan Aydın, Osmangazi, İftar, Yerel, Son Dakika

