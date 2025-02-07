Osmangazi'de Su Kesintisi Duyurusu

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BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacağı duyuruldu.

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi; BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi İlçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi ve civarında 10 Şubat 2025 (PAZARTESİ) tarihinde 09: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur." - BURSA