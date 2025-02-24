BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacağı duyuruldu.
BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;
BURSA - BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi İlçesi Geçit Mahallesi ve civarında 25 Şubat 2025 tarihinde (SALI) 13: 00-16: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur. - BURSA
Son Dakika › Yerel › Osmangazi'de Su Kesintisi Duyurusu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?