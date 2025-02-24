Osmangazi'de Su Kesintisi Duyurusu

Yerel

BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacağı duyuruldu.

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

BURSA - BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi İlçesi Geçit Mahallesi ve civarında 25 Şubat 2025 tarihinde (SALI) 13: 00-16: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur. - BURSA